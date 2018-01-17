繼夏威夷後 日本《NHK》也誤發布北韓射飛彈警訊

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導)《日本放送協會》(NHK)昨(16)日當地時間晚間6點55分，發布北韓對日本發射飛彈的警訊，並指示當地民眾立即前往避難所避難。數分鐘後，《NHK》再度發布消息，更正先前所發布為錯誤訊息。類似的烏龍事件也在上週六(13日)發生於夏威夷。​

《NHK》在其新聞網站上與Twitter上發布北韓對日本發射飛彈的消息，並稱日本政府告知民眾疏散並尋找避難所，如安全的建築物與地下室。數分鐘後，《NHK》除了在網路上更正消息與道歉，主播也在播報電視新聞時，代表電視台，鄭重向日本民眾道歉，並表示誤報原因正在調查中。所幸這項誤傳消息，對日本社會與人民並無造成大礙。

根據美國《美聯社》報導，這起烏龍事件並非頭一遭。恰好上週六(13日)，美國夏威夷也發生類似情況。上周六當地時間上午8點13分，夏威夷緊急事務管理局（Hawaii Emergency Management Agency）向當地居民傳送「北韓飛彈來襲」的手機警報，並強調這不是演習，引起夏威夷居民一陣驚慌。38分鐘後，當局才出面表示，該手機警報為錯誤消息，聲稱係值班人員誤觸按鈕所造成。由於當局反應「慢半拍」，使得美好的度假天堂，在週末一大早，陷入將近40分鐘的混亂之中。當地居民也因此成了驚弓之鳥。