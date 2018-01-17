基本薪資三萬元　副閣揆施俊吉：六年內可達成

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文去（2017）年年底與財經媒體餐敘時表示，勞工基本薪資三萬元是她心裡的夢想。而行政院副院長施俊吉昨（16）日接受電台訪問時，則表示如果經濟持續成長，且法定基本薪資的漲幅高於經濟成長率，蔡總統的夢想在四至六年就可望達成。

施俊吉接受電台節目《蔻蔻早餐》訪問時指出，蔡總統與行政院長賴清德都很關注低薪問題，且希望在春節前後提出解決方法，然而施俊吉坦言「低薪的問題怎麼解決，真的很困難！」尤其是餐飲及零售業、以時薪計算為主的產業，或是初次就業的青年，低薪的情況特別嚴重；行政院目標在農曆年前針對上述產業及族群，提出改善政策。

施俊吉表示，自今年開始勞工基本薪資從21,009元調高為22,000元，漲幅是4.5%，已經高於經濟成長率，若將基本薪資的漲幅再調高一些，每年漲幅6%，到2024年年初，基本薪資就可以超過三萬元；如果每年調高7%，至2023年年初，基本薪資就可以超過三萬元；如果每年調升8%，那麼在2020年初，基本薪資只差70元即可達到三萬元（29,930元）。​

不過，施俊吉也表示，基本薪資的漲幅不能過於極端，像是南韓一下子就調高16%，導致不少中小企業倒閉。​

施俊吉還提到，賴院長向他表示，以醫生為例，當遇到罹患多重器官衰竭症的病患時，治療的方法可能有兩種，一是雞尾酒療法，意即動用許多政策，包括在工資或就業部分採用勸說方式，或是先提高公務人員的薪資，期望帶動民間加薪；另一種方法則是標靶治療，只針對特定病徵對症下藥。