微弱鋒面通過  週末天氣不穩

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局預報員林定宜表示，今(17)天有微弱鋒面通過台灣，加上東北季風增強和南方水氣報到，一直到20日全台天氣都不穩定。

《中央社》報導，今天受微弱鋒面影響，東半部地區有局部短暫雨，北部地區雲量多；溫度方面，由於東北季風增強，帶來一些涼空氣，北部及宜蘭、花蓮高溫較昨天下降攝氏3、4度，高溫約21至23度，其他地區高溫仍有24至26度，各地低溫約16至18度。



氣象局表示，明天東北季風和南方水氣同時影響台灣，週四至週六(18日至20日)天氣變得更不穩定，北臺灣幾乎整天陰雨，甚至有局部大雨的機率，其他各地也都可能有斷斷續續的降雨出現。北臺灣天氣偏濕偏涼，高溫下降3至5度左右，其他地區高溫也稍降，各地低溫變化不大。



週日(21日)東北季風減弱，中低層水氣也減少，降雨緩和，剩下北部及東半部地區仍有局部短暫雨，中南部地區恢復多雲到晴的天氣；溫度方面則有回暖趨勢。



下週一、下週二(22日、23日)另一東北季風增強，北臺灣高溫又會下降5度左右，其他地區高溫也略降，東半部及北部地區降雨機率將會提高，其他地區大致穩定。



下週三至週五為東北季風影響，迎風面的北部及東半部地區降雨機率較高，其他地區天氣較為穩定。