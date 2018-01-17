川習通話  川普仍不滿美中貿易逆差

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國總統川普於美東時間15日和中國國家主席習近平通話，討論朝鮮核武威脅及美中貿易問題；川普仍對美中貿易逆差表達失望。

白宮昨(16)天發布書面聲明表示，川普對美中貿易逆差持續擴大表達「失望」，他也清楚表示這情況不能持續下去。

《中央社》報導，按中國官方說法，習近平表示，兩國經貿合作符合雙方人民利益，要妥善處理解決經貿分歧；川普則指出，美方重視與中國關係和美中合作，願與中方共同強化各級別交往，拓展務實領域合作，處理好兩國經貿問題。

美國商務部上週已將關於鋼鐵產業進口的「232條款」(Section 232)國安報告交給白宮，川普也已聽取美國貿易代表的簡報，內容鮮明闡述新的美國貿易戰略，指責中共用掠奪性行為和濫用補貼來占領全球市場份額。華府盛傳，美中貿易戰不只已聞到濃濃煙硝味，美中關係今(2018)年恐將因貿易問題而陷入「春不暖、花難開」。



按美國官方數據，美中貿易逆差2017年未包括12月的統計、金額已突破3,440億美元。

而在北韓核武問題上，白宮指出，川普和習近平都希望南、北韓恢復對話，也表達希望這能促使北韓改變破壞性的行為；川普則表示在美國堅持的「最大施壓」、以促使朝鮮半島非核化立場上無所動搖。