農田水利會改制公務機關  會長改由政府指派

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立法院昨(16)天歷經逾7小時的廣泛與逐條討論，最後在民進黨多數優勢下，表決通過「農田水利會組織通則部分條文修正草案」，完成農田水利會改制為公務機關，將停止辦理會長及會務委員選舉，會長任期屆滿由政府指派。



《中央社》報導，立法院臨時會16日下午處理農田水利會組織通則修正草案，立院週邊聚集多個水利會主要幹部及農民，抗議農田水利會改制為公務機關，中國國民黨主席吳敦義及國民黨立法委員也到場聲援。

在院內，朝野黨團則是先就農田水利會組織通則修正草案進行溝通，但未能達成共識，最終全案進入表決戰。



表決過程中，朝野立法委員輪番進行發言表達立場，挑燈夜戰直到17日凌晨0時，且當全案要進入三讀時，國民黨立委更是高舉抗議標語，高喊「假改革、真綁樁」等口號，並退席表達立場；民進黨團則在三讀完成後，一起高喊「改制升格，落實改革」。

最終歷經近7小時，三讀修正通過農田水利會組織通則，農田水利會改制為公務機關，自修正條文施行之日起，停止辦理會務委員及會長的選舉，第4屆農田水利會會長及會務委員任期均至109年9月30日。會長任期屆滿由政府指派，會長直選將走入歷史。



此外，三讀條文也明定，未來農田水利會長及各級專任職員，準用公務人員行政中立法，應嚴守行政中立，依據法令執行職務，忠實推行政府政策。違反者，應按照情節輕重，依有關法規規定處理。



民進黨立委陳明文會後受訪表示，農田水利會改制公務機關後，仍必須受到行政中立法的規範，經費必須受農委會監督，在延任2年4個月中，配合修正農田水利會改制條例等三個法，以後沒有水利會就只有農田水利分署，把17個水利會納入農田水利署下設6個分署，沒有所謂官派的問題、沒有會長。

總統蔡英文則表示，感謝立委支持，等待了超過25年，農田水利會終於成功轉型為公務機關，這是台灣農業與水資源管理重要的里程碑。

蔡英文凌晨透過臉書貼文指出，「改制後，我們將成立基金，把屬於人民的資源，每一分每一毫都用在農田水利事業上」，蔡英文說，提升農田水利會的位階，就是提升水資源管理的效率，也讓專業水利人員的工作權益有保障，擴大對農民的服務。