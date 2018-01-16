寒軒獲獎筵席 「客來寒軒慶功宴」限100桌訂完即止

榮獲行政院客委會肯定，勇奪客家廚藝競賽亞軍的寒軒國際大飯店「客家宴」新年隆重登場，將以每桌NT$20,000+10%的價格，提供企業行號、機關團體舉行春酒尾牙，以犒賞員工或年終慶功用。【客來寒軒慶功宴】每桌10席，含10道大菜、共19種佳餚，並推出客家「搗麻糬」迎賓禮，經典客家食材融合粵菜海鮮大菜，創意巧思與精緻擺盤並陳，既可呈現企業主大器胸懷，同時營造賓主盡歡氣氛，適合年終豐收慶功，或開年誓師聚會同歡。【客來寒軒慶功宴】因烹調備料耗時費工，僅限100桌，訂完即止，預訂專線：(07)332-2000 轉訂席中心。

去年12月寒軒國際大飯店在客委會主辦的「2017客家宴廚藝競賽」中一路過關斬將，以團隊默契和客家元素完美融合料理，在北中南十家飯店競爭激烈下脫穎而出，是高雄地區唯一獲得此項殊榮的飯店業者。身為美濃客家人的行政總主廚梁銘禎，以浸淫粵菜40年的精湛廚藝結合孕育他成長的客家食材，成功創造出「豪華版的客家菜」，打破客家菜在民眾心中簡樸廉價的刻板印象。

如「梅干河粉炆紅蟹」，梁主廚用客家板條捲入梅干菜、紅蘿蔔，再將梅干菜炒香後與紅蟳調味燜熟擺盤，經過特殊處理的梅干菜，保存特有的撲鼻香味，入口卻不死鹹，搭配紅蟳的鮮美，甘甜不在話下。「四季豐收花滿開」用小南瓜挖空雕花填入蘿蔔乾芋頭籤米糕，蒸透後撒上櫻花蝦，採位上模式上菜。梁主廚指出以前生活貧乏，一般人普遍沒錢吃白米飯，故以南瓜或地瓜為主食，既能填飽肚子又富含營養。此道菜使用南瓜為主要食材，命名「四季豐收花滿開」，表現出客家人在艱苦環境的工作精神及勤奮樸實的個性，期待努力耕耘後有好收成。

一桌飽含鄉土情懷與故事的【客來寒軒慶功宴】，含10道大菜、共19種佳餚，連甜點都採用客家擂茶做成擂茶冰淇淋，搭配麻糬、堅果和美濃橙蜜番茄乾，讓人入口就驚豔。而為了呈現客家好客精神，慶功宴門口特設「搗粢粑」（即客家麻糬）迎賓桌，讓客人一到就能切身感受主家的熱情，創造聚餐新樂趣。【客來寒軒慶功宴】因烹調備料耗時費工，僅限100桌，即日起接受預訂，訂完即止，訂位專線：(07)332-2000 轉訂席中心。