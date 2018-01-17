菲憲改聯邦制啟動 未來可能劃為5州

（中央社記者林行健馬尼拉16日專電）菲律賓眾議院展開修憲工程，修憲委員會提議將菲律賓政體改為聯邦制，初步提議把菲律賓劃分為5個州，由州總理領導政府，總統則為國家元首。

修憲是菲律賓總統杜特蒂競選時提出的主張，認為這是解決南部分離主義、叛亂問題及提振經濟的最好辦法。

菲律賓眾議院修憲委員會今天召開，委員會主委麥卡多（Roger Mercado）在記者會透露，菲律賓可能劃分為5個州。

5州是呂宋州、大馬尼拉州、維薩亞斯州、民答那峨州及莫洛國州。各州將有一院制州議會，享有立法權，以及一位擁有行政權的州總理（Premiere）。

菲律賓目前分為16個行政區與一個穆斯林自治區，總計有81個省。

莫洛國州是專為南部穆斯林原住民所設，這將是杜特蒂政府平撫穆斯林原住民分離情緒的一次嘗試，盼能解決民答那峨島從1960年代開始的動亂。

修憲提案也提及，菲律賓國會將由聯邦議院及參議院組成。

另方面，改制後的菲律賓聯邦共和國將以內閣總理（Prime Minister）為政府首長，由國會多數票選出。總統仍是國家元首，主掌外交、軍事以及監督政府各部門，由人民選出，任期5年，可競選連任一次。

麥卡多預期，國會希望在5月或9月以前把新憲法草版提交公投，如果過關，2019年期中選舉可能取消，但過渡期不會超過2022年，也就是杜特蒂總統任滿之期。1070116