中華電信轉投資資安子公司正式成立

中華電信轉投資資安子公司「中華資安國際股份有限公司」正式成立，由前中國科技大學資訊學院院長陳振楠擔任董事長，並於今天舉行揭牌記者會，由行政院吳(政忠)政委、國安會李(德財)諮詢委員、交通部賀陳(旦)部長、國家通訊傳播委員會詹(婷怡)主委、國發會何(全德)主任秘書、行政院資安處簡(宏偉)處長、電信技術中心李(漢銘)董事長、台灣網路資訊中心黃(勝雄)董事暨執行長、台灣駭客協會徐(千洋)理事長、中華資安國際董事暨中華電信數據通信分公司馬(宏燦)總經理以及國內外多家知名資安廠商高層主管等超過百位貴賓共同參與揭牌儀式，共同見證新銳資安公司的誕生。會中吳政委表示：「未來四年台灣資安政策發展的藍圖，以打造安全可信賴的數位國家為願景，並以建構國家資安聯防體系、提升整體資安防護機制、強化資安自主產業發展為目標。」，中華資安國際的正式成立，正好呼應了政府發展國內資安自主研發及鼓勵產業新創的政策，並期許繼中華電信之後，能有更多的國內企業投入資安產業及培育資安專業人才，共同打造一個安全、可信賴的資通訊環境。

中華電信鄭優董事長表示，中華電信秉持「數位經濟的發動機，創新產業的領航員」的願景，於106年2月通過鼓勵內部員工創業獎勵作業要點，鼓勵集團內具備領先技術的優秀人才投入創業，這次轉投資成立資安子公司，就是第一個適用這個獎勵作業要點的新銳子公司，並期許中華資安國際公司，不止要成為政府與企業最值得信賴的資安夥伴，更要成為國內資安領導品牌，並帶動國內資安產業發展，形成國家級資安艦隊，前進國際市場。

中華資安國際陳董事長對於團隊成員的資安專業能力深具信心，並表示公司主要業務範圍包含在機房端對消費者及中小企業提供上網電路安全、協助政府機關做到符合資安管理法及前瞻基礎建設計畫的資安強化要求，並協助企業做好資安檢測、防護、監控、管理以及事件鑑識，同時，將快速地與國內外廠商建立更緊密的合作及經銷關係以形成產業供應鏈；就長遠來看，將擴大資安市場服務規模並朝向國際型的公司發展，與國內外ISP合作提供網路資安服務，同時與國內外業者組成國際型銷售團隊，一起將產品推向國際。陳董事長提到，中華資安國際以成為國內資安第一領導品牌，帶動國內資安產業發展，邁向國際級資安公司為目標，未來希望能為國防資安、政府安全盡一份心力，共同捍衛數位國土安全，達成政府「打造安全可信賴的數位國家」之願景。同時強調中華資安國際可以比以前做的更好，客戶可以對中華資安國際的專業品牌更信賴。