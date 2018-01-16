寒流發威 上周流感新增41起重症病例

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）目前為流感流行期，近期國內各地氣溫仍低，流感併發重症病例亦持續增加。疾病管制署呼籲，民眾應保持警覺，加強手部衛生、咳嗽禮節等防護措施，如有類流感症狀，應戴上口罩儘速至鄰近診所就醫並按醫囑服藥；此外，請符合公費流感疫苗接種資格但尚未接種者把握機會儘速完成接種，確保個人健康。

疾管署統計，國內上週（1月7日至1月13日）類流感門急診就診人次共101,367，與前一週持平；近4週共計37起流感群聚案件，其中25起（68%）發生於校園。上週新增41例流感併發重症確定病例，其中33例未接種本季流感疫苗；另新增6例流感死亡個案（5例B型、1例A未分型），均未接種本流感季疫苗，5例有慢性病史。自去（2017）年10月1日起國內累計160例流感併發重症確定病例，其中17例經審查與流感相關死亡病例（14例B型、2例H3N2、1例A未分型）；確定病例感染型別以B型為多（佔76%）。

世界衛生組織（WHO）及各國衛生部公布之流感疫情最新報告指出，近期北半球溫帶地區流感活動度持續增加，全球流行病毒型別以A型H3N2及B型為主。目前中國大陸、香港、韓國、歐洲主要流行B型流感；美國、加拿大主要流行H3N2，惟加拿大近期B型流感比例有增加的趨勢；日本則以H1N1為主要流行型別。

各級學校陸續於本週及下週放寒假，疾管署提醒，民眾參與冬令營等寒假活動，或安排國內外旅遊，應落實勤洗手、有呼吸道症狀戴口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以及生病在家休息等，避免病毒傳播。