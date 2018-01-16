新科監委陳師孟：聯合報第一桶「金」來自國民黨

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）監委被提名人陳師孟16日在立院的同意表決投票中過關，任期至民國109年7月31日止。15日在立委的被提名人資格審查及詢問中，陳師孟提到很多國民黨黨產登記到個人名下，包括聯合報，聯合報隨後反駁指控。

陳師孟在回覆立委詢問中引用《黃金往事》一書內容，指聯合報資金來自黨產，聯合報聲明回覆，陳師孟僅憑一本書推測，未見任何確切證據，對此深表遺憾。

當然，戒嚴時代成立的新聞媒體要能生存，黨政關係要良好。根據全球媒體研究室，《聯合報》由王惕吾創立於1951年，之後又陸續創辦了《經濟日報》、《民生報》、《美國世界日報》、《聯合晚報》等等，但王惕吾曾任中國國民黨中常委的身份，引來關注。

在陳師孟的意外「宣傳」下，有人開始好奇這本《黃金往事》到底是什麼樣一本書？該書係由吳興鏞醫師撰寫，由時報出版，書中陳述他的父親吳嵩慶涉入蔣中正時代的運金事件，錯綜複雜。吳嵩慶將運金事件的一些內容寫在日記中，奉命保密，直至1991年過世，吳興鏞在整理父親遺物時才發現這場秘密。

吳嵩慶在世之日守口如瓶，未提國共內戰時曾掌管近百萬兩黃金及數千萬銀圓的秘密軍費，也未提國民黨在1949年前後運送數百萬兩黃金來台。吳興鏞在2007年先依日記內容及自己調查出版《黃金檔案》一書，在2009年獲台北國史館提供原始檔，以及讀過美史丹佛大學公布的蔣中正內戰期間日記後，進而修正出版這本《黃金往事》。

在文中第12章，吳興鏞引用其父日記中所述，指蔣中正把從廈門中央銀行轉來的軍費黃金錯帳多出的錢，拿來做「獎恤金」，成為內戰軍費的灰色地帶，依蔣個人喜好作「獎賞與撫恤」下屬之用，包括拿出幾千兩黃金，「給」自己的幾位親信去辦報，而且「無需報帳」，不受立法與主計部門監督。這筆錢後來被稱為「機密費」或「特支費」。

其中，原官邸侍衛團長王惕吾，就是在這個環境氛圍中，拿了「二千兩黃金，另加上國外購買紙張與印刷機的費用（數百兩黃金或相等的外匯）」開辦了《聯合報》。吳興鏞也在書中表示無法理解為何這筆錢所辦的報紙企業後來變成私人產業。

吳興鏞針對王惕吾拿黃金辦報著墨不多，他主要還是去強調蔣中正拿的這筆「黃金款」沒在國庫的帳上，這些金圓券兌來「老百姓的血汗錢」卻被不當管理使用，「多少人家以畢生積蓄換來一文不值的金圓券」，為此「走上絕路」、「民不聊生」、「傾家蕩產家破人亡」。