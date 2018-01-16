疑似生魚惹禍 80歲老翁染李斯特菌

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）疾病管制署今（16）日公布國內新增1例李斯特菌症確定病例，亦為我國將李斯特菌症列為法定傳染病後首例確診個案。該個案為中部的80多歲老翁，發病前曾食用過以生魚醃漬之自製魚罐頭，可能感染源尚待釐清。

該名80多歲老翁去（2017）年12月下旬因發燒、嘔吐症狀就醫，後續出現意識不清、昏迷情形，經通報檢驗確診為李斯特菌症；目前情況已逐漸改善，住院治療中。

疾管署表示，個案有中風病史，近期無旅遊史，平時三餐均以自家烹煮之熟食為主，發病前曾食用過以生魚醃漬之自製魚罐頭，可能感染源尚待釐清；目前個案相關接觸者均無疑似症狀。

依據疾管署過去所監測的資料顯示，國內李斯特菌感染病例以65歲以上者為主，其次為45歲到64歲族群，另有少數母子垂直感染案例。李斯特菌症目前無疫苗可預防，感染後的疾病嚴重程度取決於感染者的免疫狀況，免疫力正常者不易受李斯特菌感染，或感染後僅有腹瀉、噁心、嘔吐等腸胃道症狀。但年長者、免疫力低下的族群、孕婦、胎兒及新生兒則可能引發侵襲性感染。

為強化國內李斯特菌症之監測及防治，我國已於今年1月1日起將李斯特菌症列為第四類法定傳染病。李斯特菌症主要經由食用遭污染的食物感染，國內曾在經包裝的即食肉品檢出此菌，另生魚片也是高風險食品。

李斯特菌於4℃條件下可持續生長繁殖，需加熱至72°C以上才能殺死，因此最重要的預防方法就是做好飲食與手部衛生，民眾日常生活應避免生食，牛肉、豬肉、禽肉或魚肉等肉類及蔬菜應澈底煮熟、處理生熟食應使用不同器具，避免交叉污染、處理生食後應澈底洗淨雙手及器具、避免食用未經殺菌的生乳及乳製品、分切瓜果後儘早食用、避免食用冷藏超過保存期限的食物等。

疾管署提醒，民眾如有發燒、頭痛類似感冒症狀或噁心、嘔吐等腸胃不適等症狀，請儘速就醫並主動告知醫師相關飲食及旅遊史等訊息，以及早獲得妥善的治療。