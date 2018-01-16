萬能流感疫苗獲Google創投贊助研發 最快於2023年推出

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）英國新創公司Vaccitech正獨步全球研發一款可對抗所有流感的萬能的疫苗，其中一個贊助商正是Google母公司Alphabet旗下的創投公司GV，目前已進行到第一階段臨床實驗，預計最快2023年推出

目前國際上使用的流感疫苗是由WHO（世界衛生組織）於每年的二至三月預測隔年北半球的流感流行型別，隨後由藥廠製成疫苗供全球民眾施打，但若發生誤判情形，導致三價流感疫苗中沒有包含當年度流行的病毒株時，則可能造成流感疫情大爆發。

路透社報導，英國新創公司 Vaccitech由英國牛津大學詹納研究所裡的科學家成立，該公司於15日表示，他們募資了近2000萬英鎊，包括創投公司GV的贊助，這筆資金將協助萬能流感疫苗的臨床測試及其他擴大計畫，當中兩年的臨床測試，預估會有超過2000名病患參與實驗。

Vaccitech 執行長伊凡斯（Tom Evans）表示，若一切進行的順利，萬能流感疫苗可望於2023年推出，但若說在2024年或2025年推出則較實際些。

除此之外，該團隊同時也在研發預防中東呼吸症候群冠狀病毒和運用免疫療法治療前列腺炎的疫苗。這幾年，免疫療法被視為抗癌主流，目的喚醒自身免疫細胞來對抗癌細胞，也就是用自身免疫系統對抗癌細胞。