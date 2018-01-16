(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)中國透過經濟成長，獲得巨大的財力，並試圖用「經濟發展」的美名，作爲實質上殖民他國的藉口。

《日本經濟新聞》報導，位於印度洋，以海洋美景吸引國人前往觀光的小國馬爾地夫，對中國的經濟依賴，正日益加強。報導分析，該國在基礎建設的「錢」和「人」上，嚴重依賴中國，且兩國在2017年締結的自由貿易協定，更可能造成中國的「物」如海嘯般湧進馬爾地夫。這樣與中國蜜月的後果，就是不斷膨脹的債務。如果馬爾地夫還不出錢的話，中國可能會藉此加強對該國的支配。

一名馬爾地夫的漁夫告訴記者，他覺得自由貿易協定，可以幫助他的魚，獲得更大的銷路。不過對於政治影響，他則表示，由於周遭人們都互相規勸「不要談政治」，因此他也不對中國的政治意圖表示任何意見。

報導指出，2017年12月，馬爾地夫議會審查協定的場景，可謂異常：在野黨指控，近1000頁的協議書，竟然只在議會内討論十幾分鐘，而執政黨議員也明顯沒有讀過協議。當地記者分析，送進議會的協議書，可能是馬爾地夫政府得到習近平告知時程後，急急忙忙準備出來的文件。該國政府強調，有了自由貿易協定，漁民就可以免關稅，把魚出口到世界上最大的市場。

不過，馬爾地夫對中國的進口額，是出口額的200倍，而在野黨議員也指控，自由貿易協定有弊無利。如果中國生産的廉價產品大量流入馬爾地夫的話，該國對中國的貿易赤字，可能會越來越嚴重。

馬爾地夫過度靠近中國的代價，已經反映在該國的國際收支帳上。雖然在觀光上有點蠅頭小利，但從中國機械和混泥土的進口量，卻急速增加。對此，國際貨幣基金會曾警告該國，對外債務恐在2021年，增加到到國内生産毛額（GDP）的百分之51。不過，馬爾地夫政府卻做出反駁，稱加快建設可以帶來經濟成長。不過報導説明，馬爾地夫的工地充斥著中國人和孟加拉人，對馬爾地夫當地人的就業，幫助不大。

一名駐馬爾地夫的外交官警告，如果真的還不出錢的話，恐怕「只能把島讓給中國」。而當地記者更直接預言在一個世紀後，「馬爾地夫會失去主權」，淪爲中國的殖民地。

《日本經濟新聞》分析，對於主打「一帶一路」，試圖往西方拓展經濟和軍事力量的中國來説，位於印度洋正中央的馬爾地夫，戰略位置特別重要。2017年，外界曾傳出中國派遣核子潛艦停靠馬爾地夫港口，且中國似乎有意在南部的島嶼，建設海軍基地。

爲經濟喪權辱國 馬爾地夫恐淪爲中國殖民地

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