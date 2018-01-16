〈時評〉教育部應退回台大校長人事案

楊P換管爺、漏尿換拉屎

這一週「楊P換管爺、漏尿換拉屎」變成台灣教育界的一個笑話，如果教育部潘文忠部長不嚴格把關退回這個人事案的話，即將成為一個笑話。

我曾經在《台灣英文週刊》「時評」上，寫過一篇文章「論文造假作弊與不利益迴避護航、誰惡性大」(2016/11/18)，我認為是不利益迴避。不利益迴避是一個蠻大的問題，我們來看這次台大校長選舉中，管中閔教授沒有揭露他是台灣大哥大獨立董事的資訊。現場遴選委員台灣大哥大副董事長蔡明興，也沒有將這件事情揭露，而這件事情的關係又是怎樣呢？？

管中閔過去兩年因擔任台灣大哥大的獨立董事，每年收入多領了千萬元，有人將管中閔與審查委員蔡明興的關係，比作候選人中研院前任副院長王汎森教授、現任副院長周美吟教授與中研院院長廖俊智教授是遴選委員的關係。我認為這種比喻真的是指鹿為馬不倫不類。中研院是一個直屬總統府的研究單位，院內有數百位甚至可能上千位的研究人員。難道說中研院院長當評審委員的案子，中研院的研究人員受僱人員都不可以參與標案，或者去爭取任何職務嗎?當然不是這樣。

因為中研院這些研究員跟院長之間，並沒有直接的利害關係，然而台灣大哥大的獨立董事年薪千萬元，與台灣大哥大的副董事長是有直接的利益輸送關係，因此這個比喻是不倫不類。

人事案應退回台大遴選委員會重新投票

再者，我們主張也只不過是將這人事案退回台大遴選委員會重新投票而已。「重新投票」的設計有許多例子，其實我們知道在立法院的表決，重要的案子幾乎都有委員或黨團提出要求重新投票。所以「重新投票」，只是再次確認這個重要案子是依照所有參與人員的自主意識表達而通過的。

一樣的，台大校長人事案，我們的要求也非常簡單，既然程序有瑕疵，那麼要補正這個沒有資訊揭露的程序瑕疵，就是遴選委員在確知管中閔教授是台灣大哥大獨董後，重新投票確認台大校長。因此我認為目前最簡單的做法，就是教育部潘文忠部長扛起這個政治責任，要求台灣大學的校長人事案重新投票。免得「楊P換管爺、漏尿換拉屎」，變成一個天大的國際笑話。

張武修、陳師孟等學界背景的新科監委應主動調查

台灣大學專任的教授，要到外面的公司擔任任何兼職，都需要台大的正式同意，更何況能夠拿千萬元年薪的獨立董事。在台灣立法要求上市公司應設有獨立董事的那一年，華宇集團總裁李森田董事長就曾經邀請我擔任華宇一家子公司的獨立董事，當時因為台灣大學遲遲沒有給我同意函，害得我這個獨立董事沒有當成。當然當時我還不知道，當獨立董事可以有年薪千萬的收入。

因此，我們質疑台灣大學的行政單位，是否曾經發文正式同意管中閔教授擔任台灣大哥大的獨立董事。如果台大不曾有這個發文的記錄，那麼管教授不只是沒有資訊揭露的問題，還有誠信的問題。因此，我們認為監察院應該主動立案，調查包括台灣大學當天的會議主席，以及行政單位，更重要的是調查管中閔教授所任教的系所，是否曾經發文正式同意管教授擔任台灣大哥大的獨立董事。

這是最基本的誠信問題，國立台灣大學的校長不應該是由一位沒有誠信的人來擔任，不應該由一位不知道利益迴避的人來擔任。因此我們強烈呼籲教育部潘文忠部長，應該要負起監督大學的責任，正式退回這個人事案。不然的話，我們要求新科監察委員，尤其是學界出身的張武修、陳師孟，對教育部對台大校長人事案的不當處置，進入實質的調查。