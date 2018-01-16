中國要求將印度一國軍墓園改為觀光景點　外交部：不可思議

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）媒體報導，中國外交官於上週五（12）造訪印度當地一座我國早年國軍墓園後，要求印度地方政府將墓園改為旅遊景點，對此外交部今（16）日直呼此舉「不可思議」，且表示會堅守立場決不退讓。

中央社轉述印度媒體的報導，指出中國駐加爾各答（Kolkata）總領事馬占武等五名官員，在12日造訪加爾克漢德省（Jharkhand）「中華民國（台灣）駐印度軍蘭伽公墓（Ramgarh）」，並會晤蘭伽地方官員，席間馬占武表示，中國已正式要求加爾克漢德省政府把蘭伽公墓改為觀光景點。

台灣駐駐印度代表處大使田中光昨（15）日向中央社表示，埋骨於蘭伽公墓的國軍將士，都是我國國民，是當年我國政府派遣這些將士赴印度協助英軍抗敵；公墓的修築、維護與管理，都由我國政府取得印度政府同意後進行，這些都是事實，不容竄改與扭曲。

田中光並表示，有關中國官員建議印度地方政府把蘭伽公墓改為觀光景點，是貶低了公墓莊嚴肅穆的歷史意義，很不恰當。

而外交部發言人李憲章今（16）日也在例行新聞說明會中表示，「對於中國的這些舉措我們覺得不可思議」。

李憲章表示，外交部已請駐印度代表處持續與印度政府重申我國的立場。

對於是否將墓園遷址，李憲章表示目前談這個言之過早，政府會據理力爭，絕對不會退讓。

根據國軍退除役官兵輔導委員會網站資料指出，蘭伽公墓占地約600平方公尺，立有墓碑及無名的墳墓共200餘座，且葬有600餘具國軍遺骸，然而姓名可考者僅40位；安葬者軍階最高為少將，最低為上等兵。

李憲章進一步說明，二次世界大戰時英國軍隊在滇緬戰役後撤退到印度，當時我國也有部分軍隊在印度駐防。這一批埋葬於異國的將士都是我國國軍，國防部及政府相關部門運用很多公帑，經印度當地政府同意，進行相關維護與管理，我國每年也有政府官員及駐處同仁會去當地祭拜。

此外，上週事件也非中國首次對蘭伽公墓打主意，馬占武早在2015年11月時，便曾帶領大批官員及印度槍兵，在未告知台灣的情況下，強行闖入蘭伽公墓祭祀。