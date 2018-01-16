(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本年度勞資談判「春鬥」即將登場，支持日本首相安倍晉三建議的加薪百分之3。

根據日本「厚生勞動省」的説明，「春鬥」是一個出現於1956年的慣例。勞方會在春天，透過工會的力量，一起對資方提出加薪等要求，並進行團體協商。

日本《產經新聞》報導，資方最大團體「經團連」，在今（16）日公佈了資方「春鬥」的策略「經營勞動政策特別委員會報告」。對於安倍要求加薪百分之3，展現積極的態度，明文表示加薪是社會的要求，呼籲連續五年的加薪。另外，這也是委員會第一次把數字直接寫進報告書。

報告指出，日本離脫離通貨緊縮，只剩下「一小步」，且受惠於國外需求增加及日圓貶值，各大企業之盈利，不斷在破過去的紀錄。另外，文中鼓勵企業加強過去四年加薪的腳步，對脫離通貨緊縮做出貢獻。

不過，值得注意的是，百分之3這個數字，僅是「象徵性數值」，對資方沒有絕對約束力。

另外，根據《日本經濟新聞》，對於勞方要求「底薪上升」（ベア）百分之2，報告書則坦誠過於困難，恐無法達成。不過文中強調，薪水不是勞動報酬的一切，因此除了加薪外，也鼓勵企業在勞動環境友善度等層面，做出改善，並指出由於近來各公司進行的提高生産力措施，企業負擔有增加的趨勢。

日「春鬥」將登場 資方團體呼籲加薪3%

相關新聞：

日勞方大老喊話 籲在野黨團結

日勞工爽等加薪 中小企業找嘸人破產大增