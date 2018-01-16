【療癒農場】感恩身障兒受外界幫助　78歲老媽種菜回饋

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）苗栗縣無障礙關懷協會長期致力照顧身障朋友，並自行開闢面積四分大的「療鬱農場」，將收成的蔬果分送弱勢，以及曾幫助協會的善心團體。

《自由》報導，8年下來，農場估計送出超過10萬台斤的蔬果；而一手打理這處農園的是，協會理事長呂萬春的母親呂陳梅。

現年七十八歲的她仍幾乎天天下田，並以此為樂，她說：「兒子一路以來受許多貴人相助，能種點菜分送回饋，不算什麼啦！」

56歲的呂萬春，在退伍第五天，就因車禍半身癱瘓，當時他年僅22歲，剛找到工作，準備要開創美好人生，卻因這場意外消沉多時。

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身為母親的呂陳梅不斷鼓勵，呂萬春才重新走入人群，並組織協會，投入身障族群照顧服務。呂萬春在走訪會員家庭期間，發現不少人因身體缺陷而謀職不易，經濟狀況不佳，仰賴政府社福補助及協會協助，他除了協助爭取，也期許能「幫忙點什麼」。

因早年「開心農場」網路遊戲當紅，呂萬春靈機一動，在竹南鎮民黃金雲支持、無償提供土地下，讓協會順利開闢農園，栽種蔬果提供清苦會員實質的幫助。

呂陳梅因已退休，覺得「反正在家也是閒著」，遂扛起農園主要栽種工作。

農園在呂陳梅的用心打理下，栽種的蔬果越來越多，產量也隨之增加，協會除分送地方弱勢，也「吃果子拜樹頭」，與幫助協會的團體分享，以表謝意。

兩年多前，地主因土地另有他用，農園搬遷至呂萬春位於後龍鎮東明里的老家周邊，他考量媽媽年紀大了，勸她該休息了，但呂陳梅認為「身體還健朗」，堅持繼續耕種。

《自由》引述呂陳梅說，協會要照顧的人不少，多做一天，就是多幫助他人一天，且協會經費並不充裕，兒子投身會務，一路以來受許多貴人相助，每逢協會辦理寒冬送暖等活動，都有許多社會善心團體支持，「種點菜分送回饋，也是應該的」！

每逢採收當天，協會的廂型車總裝得滿滿，呂萬春等人也開心分送，大夥都稱呂陳梅是「愛心媽媽」！

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