《與神同行》正式超越《屍速列車》榮登台灣影史韓片票房冠軍

(台灣英文新聞/ 黃慧瑜​ 臺北綜合報導)《與神同行》正式刷新台灣影史紀錄，以昨日累積的3.5億台幣票房數字，成功超越孔劉去年主演夯片《屍速列車》的3.4億票房，登上台灣影史韓片票房冠軍寶座。

本片已經在台上映四週，票房與話題熱度依舊不減，直到第四週依然打敗多部好萊塢商業新片，以懸殊票房差距穩坐冠軍寶座，讓人見識到本片驚人的票房續航力。片商也看好本片票房將持續穩定累積，突破4億票房只是時間早晚問題。

不只台灣，本片11日在香港上映，也同樣登上票房冠軍，而在南韓當地的票房更持續刷新紀錄當中。另一方面，《與神同行》在南韓也持續刷新票房紀錄，截至昨日已經累積1294萬觀影人數，暫列南韓影史票房第七名。尤其本片挾帶核彈等級的催淚劇情，讓觀眾紛紛淚灑戲院，但由於《神偷大劫案》（1298萬人次）與《駭人怪物》（1302萬人次）跟本片的成績非常接進，也廣被各界看好近日將繼續超越該兩部片，直衝南韓影史票房第五名。

這部強勢稱霸台灣影史韓片票房冠軍的《與神同行》，全台現正好評熱映當中，全台現正感動熱映當中，本片劇情描述金自鴻（車太鉉飾演）是個正直又盡責的消防員，卻為了拯救一個小女孩而葬身火窟。此時，來自地府的三位陰間使者出現在他面前，指引他通往死後的世界。這三位陰間使者分別是：「領袖」江林公子（河正宇飾演）、「護衛」解怨脈（朱智勳飾演）、「助手」李德春（金香起飾演）。作為19年來的第一位「模範死者」，他們告訴金自鴻，如果想要「轉世」，他就必須在七七四十九天之內，通過七場審判，如果能通過這些審判，他還能在轉世之前，託夢給在陽世的人。金自鴻非常希望能託夢給年邁的母親，於是他下定決心，一定要通過七大審判。就在金自鴻進行審判的同時，他的弟弟蘇鴻（金東昱飾演）竟在軍中服役時意外死亡。因為充滿憤怒與不甘，蘇鴻成為無法超生、徘徊在陽間的冤鬼。這個冤鬼的出現，同時震撼了死後的世界，並影響到金自鴻在陰間的審判。當江林公子來到人間調查蘇鴻冤死實情的同時，金自鴻的人生也不斷被揭露，讓他愈來愈難在審判中證明自己的清白。金自鴻最後的命運會如何？他能否還有機會託夢給母親，並成功轉世為人呢？