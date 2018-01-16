監委同意權投票　陳師孟等11人全過關

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）立法院臨時會今（16）日行使監察委員被提名人陳師孟等11人同意權投票，在民主進步黨立法院黨團全員到齊支持、國民黨不參與投票情況下，陳師孟等11人都跨過同意權門檻，任期到民國109年7月31日止。

第5屆監委目前有18名，是前總統馬英九於任內的民國103年提名，當時提名29名監委，立法院同年7月行使監委人事同意權投票，其中11名被刷掉；馬英九9月補提名11名監委，但立法院當時遲未排入議程。

蔡總統2016年上任後，去（2017）年3月補提名11名監委被提名人，包括王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林（Walis．Perin）、林盛豐、高涌誠、張武修、陳師孟、楊芳婉、趙永清、劉文雄與蔡崇義。其中，劉文雄病故，蔡總統去年11月補提名前立委姚立明妻、曾任台北市政府法務局長的楊芳玲。

中央社報導，11名監委被提名人在民進黨團全力支持下，都獲過半數立委以上同意。其中，瓦歷斯．貝林獲出席投票立委全數支持，共獲73張同意票；王幼玲、田秋堇、高涌誠、陳師孟、楊芳婉、趙永清與都獲72張同意票；林盛豐、張武修、蔡崇義與楊芳玲獲70張同意票。

中華民國憲法增修條文規定，監委由總統提名，經立法院同意任命之。立法院職權行使法規定，立法院行使同意權時，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以無記名投票表決，經超過全體立委1/2同意為通過。立法院現有113席立委，監委被提名人只要拿下至少57票同意票，就能跨越同意權門檻。

蘋果報導，跟馬英九的監委名單多為學者相較，蔡英文提名名單幾乎為政治人物，田秋堇、瓦歷斯‧貝林、趙永清、楊芳婉4人更都曾任立委。