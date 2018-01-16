麻疹病患再度現蹤 美國今年第二起機場麻疹警報

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國官方15日發出麻疹警報， 4日前一名罹患高度傳染性麻疹的病患，曾到訪芝加哥奧黑爾國際機場（Chicago O'Hare International Airport），提醒當日曾前往該處的民眾都有被傳染的風險，如有任何身體不適情況，應戴上口罩盡速就醫。

根據外電ABC新聞報導，伊利諾州衛生部門的聲明稿中提到，該名麻疹患者搭乘的國際航班曾於1月10日早上6點30分至下午1點之間於五號航廈降落，並在一號航廈進行國內轉機。相信該名旅客在等待轉機的空檔已出入過機場很多地方，確切活動範圍實在難以估計。

伊利諾州衛生部門提醒，麻疹的潛伏期自感染至出疹約7-18天，因此這段期間到過機場的民眾到本月31日為止前都需注意自身健康狀況。

這已經是美國機場今年第二起麻疹警報，上周一名來自印度孟買的女大學生也遭確診患有麻疹，她是經紐華克國際機場飛往印第安納波利斯國際機場。事後紐澤西衛生部門發出警告，建議1月2日曾前往紐華克國際機場的旅客進行自我居家隔離。

麻疹是一種急性、高傳染性的病毒性疾病，可經由空氣、飛沫傳播或是直接與病人的鼻腔或咽喉分泌物接觸而感染，在出疹的前後4天內是具有傳染力的，所以建議在麻疹的檢驗報告尚未出來前或在出疹前後4天內，病患要採隔離措施，以避免傳染給沒有免疫力的人。潛伏期自感染至出疹約7-18天。

美國CDC統計，2017年美國境內15州共有120起麻疹案例；2014年共有667例麻疹案例，這是自美國2000年宣布麻疹在境內絕跡後，麻疹病患人數最多的一年。