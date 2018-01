川普為屎坑國一說喊冤 自稱非種族主義者

(台灣英文新聞/黃慧瑜 綜合外電報導)美國總統川普在屎坑言論延燒數日後,首度出面向記者解釋,民主黨籍參議員杜賓(Dick Durbin)「完全扭曲」了他11日在白宮移民會議中的發言,他還說:「我沒有種族歧視! 」

美國總統川普11日午間與國會議員會面討論國會卡關中的移民法案修正時,以不堪字眼鄙視非洲及中美洲移民,他在會議中向多名參議員要求了解為何美國該收下這些從「屎坑國家」(shithole countries)來的人,此言一出,立刻引發國際間譴責。

川普在佛羅里達與共和黨眾院領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)在佛羅里達州私人高爾夫球俱樂部共進晚餐時,回答一名記者提問時說:「我是你所有採訪的人中最沒有種族歧視的人。」

Senator Dicky Durbin totally misrepresented what was said at the DACA meeting. Deals can’t get made when there is no trust! Durbin blew DACA and is hurting our Military.