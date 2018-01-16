川普為屎坑國一說喊冤 自稱非種族主義者

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）美國總統川普在屎坑言論延燒數日後，首度出面向記者解釋，民主黨籍參議員杜賓（Dick Durbin）「完全扭曲」了他11日在白宮移民會議中的發言，他還說：「我沒有種族歧視！ 」

美國總統川普11日午間與國會議員會面討論國會卡關中的移民法案修正時，以不堪字眼鄙視非洲及中美洲移民，他在會議中向多名參議員要求了解為何美國該收下這些從「屎坑國家」（shithole countries）來的人，此言一出，立刻引發國際間譴責。

川普在佛羅里達與共和黨眾院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在佛羅里達州私人高爾夫球俱樂部共進晚餐時，回答一名記者提問時說：「我是你所有採訪的人中最沒有種族歧視的人。」

Senator Dicky Durbin totally misrepresented what was said at the DACA meeting. Deals can’t get made when there is no trust! Durbin blew DACA and is hurting our Military. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年1月15日

他在推特反駁，稱他在會議中的用詞嚴厲，但並未使用此一字眼。他還指出：「沒有互信就無法達成協議，杜賓搞砸了追夢人計畫，傷害了我們的軍隊。」