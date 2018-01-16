川普為屎坑國一說喊冤 自稱非種族主義者

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）美國總統川普在屎坑言論延燒數日後，首度出面向記者解釋，民主黨籍參議員杜賓（Dick Durbin）「完全扭曲」了他11日在白宮移民會議中的發言，他還說：「我沒有種族歧視！ 」
美國總統川普11日午間與國會議員會面討論國會卡關中的移民法案修正時，以不堪字眼鄙視非洲及中美洲移民，他在會議中向多名參議員要求了解為何美國該收下這些從「屎坑國家」（shithole countries）來的人，此言一出，立刻引發國際間譴責。
川普在佛羅里達與共和黨眾院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在佛羅里達州私人高爾夫球俱樂部共進晚餐時，回答一名記者提問時說：「我是你所有採訪的人中最沒有種族歧視的人。」
Senator Dicky Durbin totally misrepresented what was said at the DACA meeting. Deals can’t get made when there is no trust! Durbin blew DACA and is hurting our Military.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年1月15日
他在推特反駁，稱他在會議中的用詞嚴厲，但並未使用此一字眼。他還指出：「沒有互信就無法達成協議，杜賓搞砸了追夢人計畫，傷害了我們的軍隊。」