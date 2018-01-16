跟著「2018臺灣觀光新年曆」探索台灣之美

（台灣英文新聞／廖秋煌 報導）交通部觀光局今(二)日上午於臺北旅遊服務中心正式發布入選「2018臺灣觀光新年曆」之活動，共遴選出47項國際級活動、48項全國級活動等95個活動，所有活動內容將於「臺灣觀光年曆」資訊平台完整呈現。

觀光局自2012年12月推出「臺灣觀光年曆」活動資訊平台，囊括臺灣北中南東與離島地區最有人氣的多元特色活動，如同一個最內行的資深導遊，完整提示時間、地點、活動主題等重點，經過5年的持續經營，現已成為全臺最具國際魅力與特色之活動品牌，提供國內外遊客一整年的精彩旅程。

「2018臺灣觀光新年曆」除公布新遴選出的47個國際級和48個全國級活動外，更特別推出本次新晉升國際級之活動：「客家桐花祭」、「臺灣自行車節—日月潭Come!Bikeday騎響花火音樂嘉年華」、「2018鷹揚八卦—bike訪春天」、「2018故宮亞洲藝術節」、「菊島澎湖跨海馬拉松」、「第9屆亞洲賞鳥博覽會暨2018台灣國際賞鳥馬拉松」、「2018世界最美麗海灣嘉年華活動」及「2018臺中世界花卉博覽會」等8項。本次記者會由臺灣觀光最佳代言人—喔熊組長介紹年曆活動。

除此之外，今年更以「探索台灣10島」做為活動品牌，運用年度旅遊主軸「海灣旅遊」及四大國際級活動（台灣燈會、夏至235(Summer Formosa)、臺灣自行車節系列活動及台灣好湯—溫泉美食嘉年華），積極拓展國外。

想要了解臺灣最有魅力的觀光活動在哪裏，請跟隨著「2018臺灣觀光新年曆」旅行去。更多最新活動訊息，將陸續更新於臺灣觀光年曆官方網站，歡迎隨時上：https://www.eventaiwan.tw/tw/index.jsp網站查詢。

(影踭來源: 交通部觀光局)

【附件1】 2018臺灣觀光新年曆」國際級、全國級活動一覽表

2018國際級活動 NO 活動名稱 活動時間 活動地點 主辦單位 1 高雄戲獅甲 2018/10 高雄市立國際游泳池(高雄市苓雅區中正一路94巷1號)

高雄巨蛋體育館(高雄市左營區博愛二路757號) 高雄市政府 2 保生文化祭 2018/04/21-05/13 大龍峒保安宮(臺北市大同區哈密街61號) 臺北市政府觀光傳播局 3 新北市歡樂耶誕城 2017/11/24-2018/01/01 新北市市民廣場(新北市板橋區中山路一段161號) 新北市政府觀光旅遊局 4 台北國際書展 2018/02/06-02/11 台北國際世貿中心一、三館(臺北市信義區信義路五段5號) 文化部 5 西藏文化藝術節 2018年3至11月 國立故宮博物院(臺北市士林區至善路二段221號) 文化部 (前蒙藏委員會) 6 臺北最HIGH新年城-跨年晚會 2017/12/31-2018/01/01 市民廣場(臺北市信義區市府路1號) 臺北市政府 7 嘉義市國際管樂節 2017/12/22-2018/01/01 嘉義市政府文化局音樂廳(嘉義市忠孝路275號)

嘉義市文化公園

嘉義市中正公園

嘉義市文化局廣場 嘉義市政府 8 臺北馬拉松 2018年12月 臺北市市民廣場(臺北市信義區市府路1號) 臺北市政府社團法人中華民國路跑協會 9 臺灣國際衝浪公開賽暨東浪嘉年華 2018年11至12月 金樽漁港(臺東縣東河鄉) 臺東縣政府 10 臺灣自行車節─KOM 待主辦單位公布 花蓮縣七星潭

臺北市

新北市石門區

臺中市霧峰區

日月潭國家風景區(南投縣魚池鄉)

阿里山國家風景區(嘉義縣番路鄉)

西拉雅國家風景區(臺南市白河區)

雲嘉南濱海國家風景區(臺南市北門區)

茂林國家風景區(高雄市茂林區)

大鵬灣國家風景區(屏東縣東港鎮)

東部海岸國家風景區(臺東縣成功鎮)

宜蘭縣濱海公路

彰化縣 交通部觀光局 11 Art Taipei 臺北國際藝術博覽會 2018/10/26-10/29 台北世貿一館(臺北市信義區信義路五段五號) 社團法人中華民國畫廊協會 12 鯤鯓王平安鹽祭 2018年11月 南鯤鯓代天府(臺南市北門區鯤江里976號) 南鯤鯓代天府管理委員會 13 太魯閣峽谷馬拉松活動 2018年12月 太魯閣峽谷(花蓮縣秀林鄉富世村富世291號) 花蓮縣體育會 14 台灣好湯-溫泉美食嘉年華 2017/09/13-2018/06/30 南投縣信義鄉東埔溫泉區、臺北市紗帽山溫泉區、新北市烏來區烏來溫泉區、新北市金山萬里溫泉區、宜蘭縣礁溪溫泉區、新竹縣清泉尖石溫泉區、苗栗縣泰安溫泉區、臺北市北投區北投溫泉區、



南投縣國姓鄉北港溪溫泉區、臺中市谷關溫泉區、臺南市白河區關子嶺溫泉區



、高雄市寶來溫泉區、



屏東縣四重溪溫泉區、花蓮縣安通溫泉區、花蓮縣瑞穗溫泉區、臺東縣知本溫泉區、臺北市陽明山溫泉區 交通部觀光局 15 雲林國際偶戲節 2018年10月 農博生態園區(雲林縣虎尾鎮建成路) 雲林縣政府 16 阿里山新印象－神木下婚禮山海戀 2018年10月 阿里山國家森林遊樂區(嘉義縣阿里山鄉香林村17號) 阿里山國家風景區管理處 17 三義國際木雕藝術節 2018年10月 三義木雕博物館前廣場(苗栗縣三義鄉廣盛村廣聲新城88號) 苗栗縣政府國際文化觀光局 18 日月潭萬人泳渡 2018/09/16 日月潭國際萬人泳渡(南投縣魚池鄉日月潭朝霧碼頭→伊達邵碼頭)

武嶺自行車挑戰賽(南投縣埔里鎮地理中心碑起點→武嶺停車場)

中潭公路馬拉松(南投縣草屯鎮草屯→國姓折返) 南投縣政府 19 金門中秋博狀元餅 2018年9月 金門縣總兵署(金門縣金城鎮北門里浯江街五十三號) 金門縣政府 20 全國義民祭 2018年8月 新埔枋寮義民廟(新竹縣新埔鎮下寮里義民路3段360號) 新竹縣政府 21 雞籠中元祭 2018年8至9月 老大公廟(基隆市安樂區樂一路76巷37號) 基隆市文化局 22 頭城搶孤民俗文化活動 2018年8月 慶元宮(宜蘭縣頭城鎮和平街105號) 宜蘭縣政府 23 新北市貢寮國際海洋音樂祭 2018年7月 福隆海水浴場(新北市貢寮區福隆里興隆街40號) 新北市政府 24 宜蘭國際童玩藝術節 2018年7至8月 冬山河親水公園(宜蘭縣五結鄉親河路二段2號) 宜蘭縣政府 25 生態賞鷗暨海上看馬祖 2018年6至10月 南竿福澳港出發(連江縣南竿鄉) 交通部觀光局馬祖國家風景區管理處 26 臺灣美食展 2018/08/10-08/13 台北世貿一館(臺北市信義區信義路五段5號) 交通部觀光局 27 秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽 2018/06/10 秀姑巒溪泛舟中心(花蓮縣瑞穗鄉中山路三段215號) 東部海岸國家風景區管理處 28 臺灣國際熱氣球嘉年華 2018/06/30-08/06 鹿野高台(臺東縣鹿野鄉高台路42巷89弄5號) 臺東縣政府 29 鹿港慶端陽系列活動 2018年6月 鹿港鎮及彰濱地區(彰化縣鹿港鎮) 彰化縣政府 30 福隆國際沙雕藝術季 2018年5至7月 新北市貢寮區福隆街40號 東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處 31 台灣夏至235 2018年6至9月 嘉義縣北回歸線標誌

花蓮縣瑞穗鄉北回歸線標誌公園

花蓮縣豐濱鄉北回歸線標誌

澎湖縣馬公市虎井里

嘉義市北回歸線標誌

臺東縣長濱鄉 交通部觀光局 32 澎湖海上花火節 2018/04/26-06/28 觀音亭休閒園區(澎湖縣馬公市介壽路7號) 澎湖縣政府 33 大甲媽祖國際觀光文化節 2018/03/02 臺中市大甲鎮瀾宮(臺中市大甲區順天路158號) 臺中市政府文化局 34 春浪音樂節 待主辦單位公布 臺北市中山區大佳河濱公園 友善的狗文化活動股份有限公司 35 高雄內門宋江陣 2018/03/24-04/08 內門南海紫竹寺(高雄市內門區內豐里內埔82號) 高雄市政府 36 臺灣慶元宵-鹽水蜂炮 2018/03/01-03/02 鹽水武廟(臺南市鹽水區武廟路87號)

鹽水國中操場(臺南市鹽水區鹽水國中) 臺南市政府 (武廟辦理) 37 台灣燈會 2018/03/02-03/11 南燈區：縣治特區(嘉義縣祥和一路東段一號)

北燈區：故宮南院(嘉義縣太保市故宮大道888號)

北燈區：蒜頭糖廠(嘉義縣六腳鄉工廠村1號)

中軸線：太子大道(嘉義縣太保市太子大道) 交通部觀光局 38 新北市平溪天燈節 2018/03/02 十分天燈廣場(新北市平溪區南山里南山坪136號) 新北市政府 39 雙年賞蝶 2017/11/01-2018/03/31 高雄市茂林區(高雄市茂林區) 茂林國家風景區管理處 40 客家桐花祭 2018年4月中旬至5月下旬 基隆市信義區靈泉禪寺、基隆市暖暖區暖暖東勢坑產業步道、基隆市七堵區瑪西賞桐步道、新北市汐止區桐花公路、新北市深坑區萬福生態公園、新北市平溪區平溪賞桐步道、新北市新店區二叭子植物園、新北市三芝區三生步道、桃園市中壢區中正公園、桃園市龍潭區客家文化館、桃園市楊梅區東森山林桐花步道、



桃園市桃園區虎頭山公園、桃園市大溪區大艽芎古道、桃園市復興區桃源仙谷、新竹市新竹市十八尖山、高峰植物園、新竹縣竹北市仁和步道、新竹縣芎林鄉鹿寮坑桐花步道、新竹縣寶山鄉迴龍步道、新竹縣橫山鄉大山背、新竹縣北埔鄉水磜步道、



新竹縣峨眉鄉獅頭山風景區、



苗栗縣頭份鎮相思桐花步道、



苗栗縣三灣鄉巴巴坑道休閒礦場、苗栗縣南庄鄉南庄老街康濟吊橋橋頭、



苗栗縣獅潭鄉、苗栗縣通霄鎮挑鹽古道、



苗栗縣苑裡鎮華陶窯、苗栗縣造橋鄉香格里拉樂園、苗栗縣頭屋鄉夢幻桐花步道、苗栗縣公館鄉四季彩林桐花步道、



苗栗縣銅鑼鄉桐花公園、苗栗縣三義鄉飛雪桐花步道、臺中市太平區頭汴坑茅埔仙女瀑布、臺中市大里區大里運動公園、臺中市霧峰區中心瓏登山步道、臺中市后里區鳳凰山步道、臺中市東勢區東勢客家文化園區、



臺中市新社區沐心泉休閒農場、臺中市外埔區六分桐花步道、彰化縣彰化市八卦山稜線步道、彰化縣芬園鄉八卦山自然生態環境教育中心、彰化縣員林鎮員林藤山園步道、雲林縣古坑鄉古坑鄉荷苞桐花公園、南投縣中寮鄉風櫃嶺桐花登山步道、南投縣國姓鄉北港村二十粒路段桐花步道



南投縣埔里鎮牛耳藝術渡假村、南投縣水里鄉水里二坪山賞桐小徑、



南投縣魚池鄉五城生態油桐花步道、嘉義市嘉義市圓林仔桐花步道、宜蘭縣礁溪鄉林美桐花石磐步道、宜蘭縣冬山鄉仁山植物園



花蓮縣吉安鄉知卡宣森林公園、花蓮縣卓溪鄉瓦拉米步道、臺東縣鹿野鄉龍田桐花大道、臺東縣池上鄉臺東縣客家文化園區 客家委員會 41 臺灣自行車節─日月潭Come!Bikeday騎響花火音樂嘉年華 2018年10至11月 水社中興停車場、伊達邵廣場、向山遊客中心(南投縣魚池鄉水社村中山路163號) 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處 42 2018鷹揚八卦—bike訪春天 2018/03/24-03/25 八卦山脈生態遊客中心(彰化縣彰化市卦山路13之7號) 參山國家風景區管理處 43 2018故宮亞洲藝術節 每年10月 嘉義縣太保市 / 國立故宮博物院南部院區 國立故宮博物院 44 菊島澎湖跨海馬拉松 2018/11/04 西嶼西臺遊客中心 澎湖國家風景區管理處 45 第9屆亞洲賞鳥博覽會暨2018台灣賞鳥馬拉松 2018/11/16-11/20 臺南市北門區 雲嘉南濱海國家風景區管理處 46 世界最美麗海灣嘉年華活動 2018/09/24-10/23 澎湖縣 澎湖縣政府 47 2018台中世界花卉博覽會 2018/11/03-2019/04/24 臺中市 臺中市政府

※最新活動日期、資訊將持續於本局「臺灣觀光年曆」網站(https://www.eventaiwan.tw/tw/index.jsp)更新。

2018全國級活動 No 活動名稱 活動時間 活動地點 主辦單位 1 SL仲夏寶島號定期開行活動 2018年6月底至7月初 臺東線(玉里-臺東)(臺東縣玉里) 交通部臺灣鐵路管理局 2 阿里山日出印象音樂會 2018/01/01 阿里山國家森林遊樂區(嘉義縣阿里山鄉香林村17號) 林務局嘉義林區管理處、嘉義縣政府、觀光局阿里山國家風景區管理處 3 清境高山跨年晚會 2017/12/31-2018/01/01 清境農場(南投縣) 南投縣政府 4 國際玻璃藝術節 2018年9至10月 新竹市立玻璃工藝博物館(新竹市東大路一段2號) 新竹市政府 5 新社花海節 2018年11月 新社花海：種苗改良繁殖場第二苗圃(臺中市新社區協成里協興街30號) 臺中市政府、行政院農業委會種苗改良繁殖場 6 臺北國際賞鳥博覽會 2018年10月 關渡自然公園(臺北市北投區關渡路55號) 臺北市政府、社團法人台北市野鳥學會 7 迎王平安祭典 2018/10/28-11/04 屏東縣東港鎮東隆街21-1號 財團法人臺灣省屏東縣東港東隆宮 8 臺中爵士音樂節 2018年10月 臺中市民廣場＆草悟道(臺中市西區公益路及中興街口附近) 臺中市政府文化局 9 高雄左營萬年季 2018年10月 蓮池潭(高雄市左營區蓮潭路) 高雄市政府民政局 10 臺北溫泉季 2018年10月 新北投捷運站前廣場、七星公園、北投公園及周邊(臺北市北投區大業路700號) 臺北市政府觀光傳播局、臺北市溫泉發展協會 11 南投世界茶業博覽會 2018年10月 中興新村 大會堂(南投縣南投市光榮北路一號) 中興新村 青少年活動中心(南投縣南投市中學路一號) 南投縣政府農業處 12 太魯閣峽谷音樂節活動 2018年10月 太魯閣國家公園境內(花蓮縣秀林鄉富世291號) 太魯閣國家公園管理處 13 恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動 2018/08/25 恆春鎮東門豎孤棚會場(屏東縣恆春鎮恆北路及恒東路交叉口) 屏東縣恆春鎮公所 14 花蓮金針花季 2018年8至9月 花蓮縣玉里鎮赤科山(花蓮縣玉里鎮赤科段)

花蓮縣富里鄉六十石山(花蓮縣富里鄉竹田段) 花蓮縣政府 15 花蓮原住民聯合豐年節 2018/07/20-07/22 美崙田徑場(花蓮縣花蓮市民權路40號) 花蓮縣政府原住民行政處 16 桃園國際動漫大展 2018/07/06-07/15 桃園展演中心(桃園市桃園區中正路1188號) 桃園市政府 承辦：桃園士政府文化局 17 臺南市國際龍舟錦標賽 2018年6月 臺南市安平運河─承天橋至安億橋河段(臺南市安平區慶平路) 臺南市政府 18 TAIPEI 101 國際登高賽 2018年5月 台北101大樓(臺北市信義區信義路5段7號) 臺北市政府、台北金融大樓股份有限公司 19 黑鮪魚文化觀光季 2018/05/05-06/30 漁會大樓附近(屏東縣東港鎮新生三路175號) 屏東縣政府 20 大鵬灣遊艇帆船系列活動 2018/04/14-04/29 大鵬灣←→小琉球海域、大鵬灣潟湖水域(屏東縣東港鎮鵬灣大道五段50號) 交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處 21 觀音觀鷹 2018/04/14-04/22 觀音山遊客中心(新北市五股區凌雲路三段130號) 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處 22 宜蘭綠色博覽會 2018/03/31-05/13 生態綠舟(宜蘭縣冬山鄉冬山路二段172號)

冬山火車站週邊(宜蘭縣冬山鄉) 宜蘭縣政府 23 竹子湖海芋季 2018/03/30-04/29 竹子湖(臺北市北投區竹子湖路1之20號) 臺北市政府產業發展局 24 阿里山花季音樂會 2018年3月 阿里山國家森林遊樂區(嘉義縣阿里山鄉中正村59號) 林務局嘉義林區管理處 25 2018南島族群婚禮—情牽大武山系列活動 2018/03/16-03/17 霧臺國小(屏東縣霧台鄉霧臺村中山巷45號) 茂林國家風景區管理處 26 臺灣國際蘭展 2018/03/03-03/12 台灣蘭花生物科技園區(臺南市後壁區烏樹林325號) 臺南市政府,中華民國對外貿易發展協會 27 新北市萬金石馬拉松 2018/03/18 新北市萬里區太平洋翡翠灣第二停車場(新北市萬里區海景路1號) 新北市政府 28 陽明山花季 2018/02/23-03/09 陽明山公園(臺北市北投區湖山路2段(花鐘廣場)) 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處陽明山公園管理所 29 高雄燈會藝術節 2018/02/18-03/02 愛河、高雄橋至七賢橋(高雄市五福四路至七賢二路) 高雄市政府觀光局 30 苗栗火旁龍系列活動 2018/02/24-03/04 苗栗市公所(苗栗縣苗栗市) 苗栗市公所 31 金門國際馬拉松 2018/01/13-01/14 國立金門大學(金門縣金寧鄉大學路1號) 金門縣政府 32 2018福隆迎曙光系列活動 2017/12/31-2018/01/01 福隆海水浴場(新北市貢寮區福隆村福隆街40號) 東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處 33 三仙台元旦迎曙光活動 2018/01/01 三仙台遊憩區(臺東縣成功鎮三仙里基翬路74號) 東部海岸國家風景區管理處 34 台江黑琵季 2017/09/23-2018/03/31 台江國家公園(臺南市安平區城平路2號) 台江國家公園管理處 35 2018少年故宮 2018年7至8月 國立故宮博物院北部院區 國立故宮博物院 36 臺中國際踩舞祭 2018年11月 臺中市夏綠地公園及市政公園周邊、臺中國家歌劇院前、臺中市重要觀光景點、百貨商場前廣場等 臺中市政府觀光旅遊局 37 臺中國際花毯節 2017/12/23-2018/01/07 臺中市后里區 臺中市政府觀光旅遊局 38 屏東萬金聖誕季 2018年12月 屏東縣萬巒鄉萬金村 屏東縣政府 39 臺北燈節 2018/02/24-03/04 西門町 臺北市政府觀光傳播局 40 台灣國際文化創意產業博覽會 2018/04/18-04/22 華山1914文創園區、松山文創園區、花博公園爭艷館 文化部文創發展司 41 臺灣魯肉飯節 2018年8月 台北車站、板橋車站、桃園火車站、台中第二市場六角樓廣場、新左營站中庭廣場、台南車站文化創意園區 經濟部 42 台灣設計展 2018年9至10月 主題展區：臺南市「成功大學舊圖書館」；衛星展區：吳園藝文中心、文創PLUS臺南創意中心、藍晒圖文創園區、臺南產業文創園區、321巷藝術聚落、成大C-hub創意基地 經濟部、臺南市政府、成功大學 43 新北萬里蟹 2018年9至11月 新北市萬里區 新北市政府農業局 44 馬祖擺暝文化祭 2018/02/27-03/06 連江縣交通旅遊局 45 一見雙雕（鹽雕＆沙雕）藝術季 2018年7至8月 馬沙溝濱海遊憩區、七股鹽山、七股遊客中心及臺灣鹽博物館 雲嘉南濱海國家風景區管理處 46 台灣國際藝術節 2018/02/23-/04/15 國家兩廳院(國家戲劇院、國家音樂廳、演奏廳、實驗劇場) 國家表演藝術中心國家兩廳院 47 野石光-夜訪女王 2018年9-10月 野柳地質公園 北海岸暨觀音山國家風景區管理處 48 大鵬灣風箏浪板邀請賽 2018年8月 大鵬灣 大鵬灣國家風景區管理處

※最新活動日期、資訊將持續於本局「臺灣觀光年曆」網站(https://www.eventaiwan.tw/tw/index.jsp)更新。