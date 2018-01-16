跟著「2018臺灣觀光新年曆」探索台灣之美

（台灣英文新聞／廖秋煌 報導）交通部觀光局今(二)日上午於臺北旅遊服務中心正式發布入選「2018臺灣觀光新年曆」之活動，共遴選出47項國際級活動、48項全國級活動等95個活動，所有活動內容將於「臺灣觀光年曆」資訊平台完整呈現。
觀光局自2012年12月推出「臺灣觀光年曆」活動資訊平台，囊括臺灣北中南東與離島地區最有人氣的多元特色活動，如同一個最內行的資深導遊，完整提示時間、地點、活動主題等重點，經過5年的持續經營，現已成為全臺最具國際魅力與特色之活動品牌，提供國內外遊客一整年的精彩旅程。
「2018臺灣觀光新年曆」除公布新遴選出的47個國際級和48個全國級活動外，更特別推出本次新晉升國際級之活動：「客家桐花祭」、「臺灣自行車節—日月潭Come!Bikeday騎響花火音樂嘉年華」、「2018鷹揚八卦—bike訪春天」、「2018故宮亞洲藝術節」、「菊島澎湖跨海馬拉松」、「第9屆亞洲賞鳥博覽會暨2018台灣國際賞鳥馬拉松」、「2018世界最美麗海灣嘉年華活動」及「2018臺中世界花卉博覽會」等8項。本次記者會由臺灣觀光最佳代言人—喔熊組長介紹年曆活動。
除此之外，今年更以「探索台灣10島」做為活動品牌，運用年度旅遊主軸「海灣旅遊」及四大國際級活動（台灣燈會、夏至235(Summer Formosa)、臺灣自行車節系列活動及台灣好湯—溫泉美食嘉年華），積極拓展國外。
想要了解臺灣最有魅力的觀光活動在哪裏，請跟隨著「2018臺灣觀光新年曆」旅行去。更多最新活動訊息，將陸續更新於臺灣觀光年曆官方網站，歡迎隨時上：https://www.eventaiwan.tw/tw/index.jsp網站查詢。
(影踭來源: 交通部觀光局)
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【附件1】
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2018國際級活動
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NO
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活動名稱
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活動時間
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活動地點
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主辦單位
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1
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高雄戲獅甲
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2018/10
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高雄市立國際游泳池(高雄市苓雅區中正一路94巷1號)
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高雄市政府
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2
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保生文化祭
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2018/04/21-05/13
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大龍峒保安宮(臺北市大同區哈密街61號)
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臺北市政府觀光傳播局
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3
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新北市歡樂耶誕城
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2017/11/24-2018/01/01
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新北市市民廣場(新北市板橋區中山路一段161號)
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新北市政府觀光旅遊局
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4
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台北國際書展
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2018/02/06-02/11
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台北國際世貿中心一、三館(臺北市信義區信義路五段5號)
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文化部
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5
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西藏文化藝術節
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2018年3至11月
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國立故宮博物院(臺北市士林區至善路二段221號)
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文化部
(前蒙藏委員會)
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6
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臺北最HIGH新年城-跨年晚會
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2017/12/31-2018/01/01
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市民廣場(臺北市信義區市府路1號)
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臺北市政府
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7
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嘉義市國際管樂節
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2017/12/22-2018/01/01
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嘉義市政府文化局音樂廳(嘉義市忠孝路275號)
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嘉義市政府
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8
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臺北馬拉松
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2018年12月
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臺北市市民廣場(臺北市信義區市府路1號)
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臺北市政府社團法人中華民國路跑協會
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9
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臺灣國際衝浪公開賽暨東浪嘉年華
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2018年11至12月
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金樽漁港(臺東縣東河鄉)
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臺東縣政府
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10
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臺灣自行車節─KOM
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待主辦單位公布
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花蓮縣七星潭
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交通部觀光局
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11
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Art Taipei 臺北國際藝術博覽會
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2018/10/26-10/29
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台北世貿一館(臺北市信義區信義路五段五號)
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社團法人中華民國畫廊協會
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12
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鯤鯓王平安鹽祭
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2018年11月
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南鯤鯓代天府(臺南市北門區鯤江里976號)
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南鯤鯓代天府管理委員會
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13
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太魯閣峽谷馬拉松活動
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2018年12月
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太魯閣峽谷(花蓮縣秀林鄉富世村富世291號)
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花蓮縣體育會
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14
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台灣好湯-溫泉美食嘉年華
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2017/09/13-2018/06/30
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南投縣信義鄉東埔溫泉區、臺北市紗帽山溫泉區、新北市烏來區烏來溫泉區、新北市金山萬里溫泉區、宜蘭縣礁溪溫泉區、新竹縣清泉尖石溫泉區、苗栗縣泰安溫泉區、臺北市北投區北投溫泉區、
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交通部觀光局
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15
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雲林國際偶戲節
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2018年10月
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農博生態園區(雲林縣虎尾鎮建成路)
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雲林縣政府
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16
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阿里山新印象－神木下婚禮山海戀
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2018年10月
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阿里山國家森林遊樂區(嘉義縣阿里山鄉香林村17號)
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阿里山國家風景區管理處
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17
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三義國際木雕藝術節
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2018年10月
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三義木雕博物館前廣場(苗栗縣三義鄉廣盛村廣聲新城88號)
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苗栗縣政府國際文化觀光局
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18
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日月潭萬人泳渡
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2018/09/16
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日月潭國際萬人泳渡(南投縣魚池鄉日月潭朝霧碼頭→伊達邵碼頭)
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南投縣政府
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19
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金門中秋博狀元餅
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2018年9月
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金門縣總兵署(金門縣金城鎮北門里浯江街五十三號)
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金門縣政府
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20
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全國義民祭
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2018年8月
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新埔枋寮義民廟(新竹縣新埔鎮下寮里義民路3段360號)
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新竹縣政府
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21
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雞籠中元祭
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2018年8至9月
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老大公廟(基隆市安樂區樂一路76巷37號)
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基隆市文化局
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22
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頭城搶孤民俗文化活動
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2018年8月
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慶元宮(宜蘭縣頭城鎮和平街105號)
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宜蘭縣政府
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23
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新北市貢寮國際海洋音樂祭
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2018年7月
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福隆海水浴場(新北市貢寮區福隆里興隆街40號)
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新北市政府
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24
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宜蘭國際童玩藝術節
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2018年7至8月
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冬山河親水公園(宜蘭縣五結鄉親河路二段2號)
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宜蘭縣政府
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25
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生態賞鷗暨海上看馬祖
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2018年6至10月
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南竿福澳港出發(連江縣南竿鄉)
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交通部觀光局馬祖國家風景區管理處
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26
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臺灣美食展
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2018/08/10-08/13
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台北世貿一館(臺北市信義區信義路五段5號)
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交通部觀光局
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27
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秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽
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2018/06/10
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秀姑巒溪泛舟中心(花蓮縣瑞穗鄉中山路三段215號)
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東部海岸國家風景區管理處
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28
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臺灣國際熱氣球嘉年華
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2018/06/30-08/06
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鹿野高台(臺東縣鹿野鄉高台路42巷89弄5號)
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臺東縣政府
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29
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鹿港慶端陽系列活動
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2018年6月
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鹿港鎮及彰濱地區(彰化縣鹿港鎮)
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彰化縣政府
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30
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福隆國際沙雕藝術季
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2018年5至7月
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新北市貢寮區福隆街40號
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東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
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31
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台灣夏至235
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2018年6至9月
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嘉義縣北回歸線標誌
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交通部觀光局
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32
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澎湖海上花火節
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2018/04/26-06/28
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觀音亭休閒園區(澎湖縣馬公市介壽路7號)
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澎湖縣政府
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33
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大甲媽祖國際觀光文化節
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2018/03/02
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臺中市大甲鎮瀾宮(臺中市大甲區順天路158號)
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臺中市政府文化局
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34
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春浪音樂節
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待主辦單位公布
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臺北市中山區大佳河濱公園
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友善的狗文化活動股份有限公司
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35
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高雄內門宋江陣
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2018/03/24-04/08
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內門南海紫竹寺(高雄市內門區內豐里內埔82號)
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高雄市政府
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36
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臺灣慶元宵-鹽水蜂炮
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2018/03/01-03/02
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鹽水武廟(臺南市鹽水區武廟路87號)
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臺南市政府 (武廟辦理)
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37
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台灣燈會
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2018/03/02-03/11
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南燈區：縣治特區(嘉義縣祥和一路東段一號)
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交通部觀光局
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38
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新北市平溪天燈節
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2018/03/02
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十分天燈廣場(新北市平溪區南山里南山坪136號)
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新北市政府
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39
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雙年賞蝶
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2017/11/01-2018/03/31
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高雄市茂林區(高雄市茂林區)
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茂林國家風景區管理處
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40
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客家桐花祭
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2018年4月中旬至5月下旬
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基隆市信義區靈泉禪寺、基隆市暖暖區暖暖東勢坑產業步道、基隆市七堵區瑪西賞桐步道、新北市汐止區桐花公路、新北市深坑區萬福生態公園、新北市平溪區平溪賞桐步道、新北市新店區二叭子植物園、新北市三芝區三生步道、桃園市中壢區中正公園、桃園市龍潭區客家文化館、桃園市楊梅區東森山林桐花步道、
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客家委員會
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41
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臺灣自行車節─日月潭Come!Bikeday騎響花火音樂嘉年華
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2018年10至11月
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水社中興停車場、伊達邵廣場、向山遊客中心(南投縣魚池鄉水社村中山路163號)
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交通部觀光局日月潭國家風景區管理處
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42
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2018鷹揚八卦—bike訪春天
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2018/03/24-03/25
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八卦山脈生態遊客中心(彰化縣彰化市卦山路13之7號)
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參山國家風景區管理處
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43
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2018故宮亞洲藝術節
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每年10月
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嘉義縣太保市 / 國立故宮博物院南部院區
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國立故宮博物院
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44
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菊島澎湖跨海馬拉松
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2018/11/04
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西嶼西臺遊客中心
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澎湖國家風景區管理處
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45
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第9屆亞洲賞鳥博覽會暨2018台灣賞鳥馬拉松
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2018/11/16-11/20
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臺南市北門區
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雲嘉南濱海國家風景區管理處
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46
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世界最美麗海灣嘉年華活動
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2018/09/24-10/23
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澎湖縣
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澎湖縣政府
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47
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2018台中世界花卉博覽會
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2018/11/03-2019/04/24
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臺中市
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臺中市政府
※最新活動日期、資訊將持續於本局「臺灣觀光年曆」網站(https://www.eventaiwan.tw/tw/index.jsp)更新。
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2018全國級活動
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No
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活動名稱
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活動時間
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活動地點
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主辦單位
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1
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SL仲夏寶島號定期開行活動
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2018年6月底至7月初
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臺東線(玉里-臺東)(臺東縣玉里)
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交通部臺灣鐵路管理局
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2
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阿里山日出印象音樂會
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2018/01/01
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阿里山國家森林遊樂區(嘉義縣阿里山鄉香林村17號)
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林務局嘉義林區管理處、嘉義縣政府、觀光局阿里山國家風景區管理處
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3
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清境高山跨年晚會
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2017/12/31-2018/01/01
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清境農場(南投縣)
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南投縣政府
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4
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國際玻璃藝術節
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2018年9至10月
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新竹市立玻璃工藝博物館(新竹市東大路一段2號)
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新竹市政府
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5
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新社花海節
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2018年11月
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新社花海：種苗改良繁殖場第二苗圃(臺中市新社區協成里協興街30號)
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臺中市政府、行政院農業委會種苗改良繁殖場
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6
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臺北國際賞鳥博覽會
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2018年10月
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關渡自然公園(臺北市北投區關渡路55號)
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臺北市政府、社團法人台北市野鳥學會
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7
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迎王平安祭典
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2018/10/28-11/04
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屏東縣東港鎮東隆街21-1號
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財團法人臺灣省屏東縣東港東隆宮
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8
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臺中爵士音樂節
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2018年10月
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臺中市民廣場＆草悟道(臺中市西區公益路及中興街口附近)
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臺中市政府文化局
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9
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高雄左營萬年季
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2018年10月
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蓮池潭(高雄市左營區蓮潭路)
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高雄市政府民政局
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10
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臺北溫泉季
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2018年10月
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新北投捷運站前廣場、七星公園、北投公園及周邊(臺北市北投區大業路700號)
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臺北市政府觀光傳播局、臺北市溫泉發展協會
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11
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南投世界茶業博覽會
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2018年10月
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中興新村 大會堂(南投縣南投市光榮北路一號)
中興新村 青少年活動中心(南投縣南投市中學路一號)
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南投縣政府農業處
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12
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太魯閣峽谷音樂節活動
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2018年10月
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太魯閣國家公園境內(花蓮縣秀林鄉富世291號)
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太魯閣國家公園管理處
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13
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恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動
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2018/08/25
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恆春鎮東門豎孤棚會場(屏東縣恆春鎮恆北路及恒東路交叉口)
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屏東縣恆春鎮公所
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14
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花蓮金針花季
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2018年8至9月
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花蓮縣玉里鎮赤科山(花蓮縣玉里鎮赤科段)
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花蓮縣政府
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15
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花蓮原住民聯合豐年節
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2018/07/20-07/22
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美崙田徑場(花蓮縣花蓮市民權路40號)
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花蓮縣政府原住民行政處
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16
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桃園國際動漫大展
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2018/07/06-07/15
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桃園展演中心(桃園市桃園區中正路1188號)
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桃園市政府 承辦：桃園士政府文化局
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17
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臺南市國際龍舟錦標賽
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2018年6月
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臺南市安平運河─承天橋至安億橋河段(臺南市安平區慶平路)
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臺南市政府
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18
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TAIPEI 101 國際登高賽
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2018年5月
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台北101大樓(臺北市信義區信義路5段7號)
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臺北市政府、台北金融大樓股份有限公司
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19
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黑鮪魚文化觀光季
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2018/05/05-06/30
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漁會大樓附近(屏東縣東港鎮新生三路175號)
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屏東縣政府
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20
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大鵬灣遊艇帆船系列活動
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2018/04/14-04/29
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大鵬灣←→小琉球海域、大鵬灣潟湖水域(屏東縣東港鎮鵬灣大道五段50號)
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交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處
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21
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觀音觀鷹
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2018/04/14-04/22
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觀音山遊客中心(新北市五股區凌雲路三段130號)
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交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處
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22
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宜蘭綠色博覽會
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2018/03/31-05/13
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生態綠舟(宜蘭縣冬山鄉冬山路二段172號)
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宜蘭縣政府
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23
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竹子湖海芋季
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2018/03/30-04/29
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竹子湖(臺北市北投區竹子湖路1之20號)
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臺北市政府產業發展局
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24
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阿里山花季音樂會
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2018年3月
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阿里山國家森林遊樂區(嘉義縣阿里山鄉中正村59號)
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林務局嘉義林區管理處
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25
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2018南島族群婚禮—情牽大武山系列活動
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2018/03/16-03/17
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霧臺國小(屏東縣霧台鄉霧臺村中山巷45號)
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茂林國家風景區管理處
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26
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臺灣國際蘭展
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2018/03/03-03/12
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台灣蘭花生物科技園區(臺南市後壁區烏樹林325號)
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臺南市政府,中華民國對外貿易發展協會
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27
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新北市萬金石馬拉松
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2018/03/18
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新北市萬里區太平洋翡翠灣第二停車場(新北市萬里區海景路1號)
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新北市政府
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28
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陽明山花季
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2018/02/23-03/09
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陽明山公園(臺北市北投區湖山路2段(花鐘廣場))
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臺北市政府工務局公園路燈工程管理處陽明山公園管理所
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29
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高雄燈會藝術節
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2018/02/18-03/02
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愛河、高雄橋至七賢橋(高雄市五福四路至七賢二路)
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高雄市政府觀光局
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30
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苗栗火旁龍系列活動
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2018/02/24-03/04
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苗栗市公所(苗栗縣苗栗市)
|
苗栗市公所
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31
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金門國際馬拉松
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2018/01/13-01/14
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國立金門大學(金門縣金寧鄉大學路1號)
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金門縣政府
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32
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2018福隆迎曙光系列活動
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2017/12/31-2018/01/01
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福隆海水浴場(新北市貢寮區福隆村福隆街40號)
|
東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
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33
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三仙台元旦迎曙光活動
|
2018/01/01
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三仙台遊憩區(臺東縣成功鎮三仙里基翬路74號)
|
東部海岸國家風景區管理處
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34
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台江黑琵季
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2017/09/23-2018/03/31
|
台江國家公園(臺南市安平區城平路2號)
|
台江國家公園管理處
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35
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2018少年故宮
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2018年7至8月
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國立故宮博物院北部院區
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國立故宮博物院
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36
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臺中國際踩舞祭
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2018年11月
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臺中市夏綠地公園及市政公園周邊、臺中國家歌劇院前、臺中市重要觀光景點、百貨商場前廣場等
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臺中市政府觀光旅遊局
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37
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臺中國際花毯節
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2017/12/23-2018/01/07
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臺中市后里區
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臺中市政府觀光旅遊局
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38
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屏東萬金聖誕季
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2018年12月
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屏東縣萬巒鄉萬金村
|
屏東縣政府
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39
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臺北燈節
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2018/02/24-03/04
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西門町
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臺北市政府觀光傳播局
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40
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台灣國際文化創意產業博覽會
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2018/04/18-04/22
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華山1914文創園區、松山文創園區、花博公園爭艷館
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文化部文創發展司
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41
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臺灣魯肉飯節
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2018年8月
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台北車站、板橋車站、桃園火車站、台中第二市場六角樓廣場、新左營站中庭廣場、台南車站文化創意園區
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經濟部
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42
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台灣設計展
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2018年9至10月
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主題展區：臺南市「成功大學舊圖書館」；衛星展區：吳園藝文中心、文創PLUS臺南創意中心、藍晒圖文創園區、臺南產業文創園區、321巷藝術聚落、成大C-hub創意基地
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經濟部、臺南市政府、成功大學
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43
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新北萬里蟹
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2018年9至11月
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新北市萬里區
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新北市政府農業局
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44
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馬祖擺暝文化祭
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2018/02/27-03/06
|
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連江縣交通旅遊局
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45
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一見雙雕（鹽雕＆沙雕）藝術季
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2018年7至8月
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馬沙溝濱海遊憩區、七股鹽山、七股遊客中心及臺灣鹽博物館
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雲嘉南濱海國家風景區管理處
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46
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台灣國際藝術節
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2018/02/23-/04/15
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國家兩廳院(國家戲劇院、國家音樂廳、演奏廳、實驗劇場)
|
國家表演藝術中心國家兩廳院
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47
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野石光-夜訪女王
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2018年9-10月
|
野柳地質公園
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北海岸暨觀音山國家風景區管理處
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48
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大鵬灣風箏浪板邀請賽
|
2018年8月
|
大鵬灣
|
大鵬灣國家風景區管理處
※最新活動日期、資訊將持續於本局「臺灣觀光年曆」網站(https://www.eventaiwan.tw/tw/index.jsp)更新。