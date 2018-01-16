日大阪大學再出包 監考老師睡到打呼

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導) 大阪大學又出包了。

日本在本（1）月13日和14日，舉行相當於我國學科能力測驗（學測）的「大學入學考試中心測驗」（大学入試センター試験），但在日本名校大阪大學的考場，卻傳出有監考老師太無聊，去找周公下棋，甚至打呼的離譜過失。

日本大型通訊社《時事通信社》報導，在監考的時候睡大頭覺的，是大阪大學「高等司法研究所」的教授，並將因此接受校方處分。教授對自己的脫序行爲，已經表示歉意。另外，大阪大學也依未盡監督責任為由，對三名負責統籌考場的教授，作出嚴重警告處分。

大阪大學表示，該教授在13日舉行的國文（日文和漢文文言文）科考試中，坐在教室前方夢周公，甚至還有幾次大聲打呼，干擾考生作答。

考試結束後，有一名考生指稱，有監試人員在考試的時候睡覺；而在隔天，另外有兩名考生控訴，教授打呼的聲音，害他們沒辦法發揮實力作答。不過對於考生的指控，大阪大學卻稱打呼聲是「生活噪音」的範圍内，不影響考生作答，而決定不進行任何補救措施。

這已經不是大阪大學第一次在入學考試，出現重大過失了。

《日本經濟新聞》在本（1）月6日才報導，大阪大學承認，去年該校第二階段入學考試物理科答案給錯，誤讓30名考生不及格。校方承諾，將給與30名因此不及格的學生精神賠償，並允許他們在今年四月，進入大阪大學就讀，且補助搬家費用。而對於因此進入重考班的學生，校方也考慮補償他們一年份的補習費用。

日大阪大學再出包 監考老師在考試時睡到打呼

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