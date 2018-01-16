中國異議人士王睿抵美　外交部：從旁協助

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）中國異議人士王睿於台灣滯留四年後在上週前往美國尋求政治庇護，而台灣大陸事務委員會（陸委會）在15日表達對此案不予評論；外交部則是在今日表示過程中僅從旁協助。

中國異議人士王睿於2014年來台，隔年9月與其他四名中國異議人士欲駕船赴美國尋求政治庇護，途中卻擱淺台灣，其他四人隨後遭遣返回中國，而王睿則滯留於台灣長達四年。

自由亞洲電台報導王睿上週五（12）已祕密抵達美國，在接受電台訪問時，王睿表示「非常感謝美國政府的大力幫忙，他們確實很用心；還有台灣蔡總統和楊署長（內政部移民署）的幫忙，他們也是非常非常地好。」

王睿也表示，會繼續遵守諾言，為實現中國的民主奮鬥。

兩岸政府官員對此事三緘其口，陸委會發言人邱垂正表示對此案知情，但不願發表評論。

而外交部北美司司長陳立國今日則是在例行新聞說明會當中表示，外交部在處理此案所扮演的角色是從旁協助，且並未表明王睿是取得何種身份前往美國。

陳立國指出，AIT（美國在台協會）台北辦事處在處理王睿的案子時，有向我國政府主管機關協調、聯繫，在這個過程中，外交部的角色就是盡量讓過程進展順利，並且符合雙方需求。

此外，根據自由亞洲電台報導，移民署及AIT目前皆未正式回應此案。

電台也引述人權團體表示，王睿應是16年來台灣政府協助中國異議人士轉赴美國的首例。

台灣於2002年11月也曾協助自廈門逃至金門的中國民運人士唐元雋，在取得美國居留權後，搭機前往美國。

而陳立國也表示，未來若有類似情況發生，基於台灣一向愛好自由和平及保障人權的理念，基本上會以同樣的方式處理。