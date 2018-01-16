南韓成立聯合工作組 支援北韓參加平昌冬奧事宜

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 據《韓聯社》報導，韓國統一部在16日公布消息指出，南韓政府當天成立聯合工作組，為到韓國參奧的北韓訪問團提供各方面支援。

報導指出，聯合工作組由統一部、文化體育觀光部、平昌冬奧會組委會等有關部門和機構的20多人組成。聯合工作組將在今日下午舉行成立儀式後將投入工作。聯合工作組負責與相關部門協調工作，以及為朝鮮體育代表團、拉拉隊、藝術團的活動、演出、宣傳工作等提供支援。

南北韓將在明(17)日將舉行副部級的冬奧工作會談，20日將進行韓朝與國際奧會的三邊會談。明日會談的內容包括商討除藝術團訪韓表演外的一切參奧事務，如北韓訪南韓的入境路徑、差旅費分擔標準、開幕式上韓朝是否共同入場、組建女子冰球聯隊。

韓聯社報導也指出北韓參與平昌冬奧的體育代表團的差旅費可能由國際奧會承擔，高級別代表團、拉拉隊、藝術團、跆拳道示範團、參觀團的差旅費則由南韓承擔。南韓希望北韓代表團從陸路跨過軍事分界線入境，因此軍事會談可能在訪問團具體規模確定後舉行，重點討論非軍事區放行問題。

統一部方面表示，政府將遵守國際社會對朝制裁，同時根據國際規定、慣例以及韓朝間的協議，為北韓訪問團提供必要的便利，力促北韓參奧為改善兩韓關係和實現半島和平發揮作用。