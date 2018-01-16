越南版女神Jolin：我愛台灣產品！

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）人氣比美台灣天后Jolin的越南新生代女神Minh Hang，臉書粉絲逾800萬，她14日在當地馬拉松終點線，替台灣精品站台。

《自由》報導，在HCMC馬拉松終點舉辦的台灣精品記者會中，Minh Hang表示很開心成為代言人，並與外貿協會董事長黃志芳擊掌，相約明年一起路跑。「我自己早就是台灣品的愛用者，希望有更多越南消費者體會到台灣精品帶來的好生活。」

外貿協會董事長黃志芳在半小時內跑完5公里(下圖著紅色球鞋者)，他對越南電視台表示，台灣精品每年都會來越南，讓更多消費者和採購商認識。

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為了把國內產品推向越南，外貿協會在近萬名跑者參與的「HCMC胡志明市馬拉松」終點線，設置「台灣精品快閃店」，讓當地大小跑者現場體驗MIT運動及健康用品。

以國家形象為號召的「台灣精品（Taiwan Excellence）」每年透過運動行銷向各國宣傳台灣產品。負責執行的外貿協會，這次前進越南，在路跑終點找來人氣宛如「越南版蔡依林」的Minh Hang代言，藉她的高知名度讓台灣形象深入越南。

以歌唱起家、多次擔任舞蹈大賽評審的Mihn Hang，今年30歲；已有10幾部電影及戲劇作品。

外貿協會表示，希望藉著Minh Hang的高人氣，在人口9000萬的越南強打台灣形象，替國內廠商找到新南向商機。Minh Hang預先替台灣精品拍了一支廣告，片中她以運動辣妹、聖誕老人、清新大姐姐等多種造型，將台灣按摩椅、爐具、筆電、面膜等多樣產品送到越南家庭。