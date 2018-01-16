年齡不是問題 16歲女孩滑雪到南極

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 一名來自墨爾本的16歲女生赫瑪司特(Jade Hameister)近日打破多項世界紀錄，在沒有補給和輔助的情況下，花37天時間，成功在澳洲時間1月11日抵達南極點，成為史上最年輕滑雪前往南極點的女性。

赫瑪司特在37天的旅程中，她經歷「可怕的逆風」、低於零下50度的極端天氣，連隨行有豐富經驗領隊都坦言這是「最艱辛的一次」，但赫瑪斯特皆一一克服，並分享成功的關鍵是「保持樂觀」。

根據《澳大利亞人報》指出，赫瑪司特在父親和專業團隊的陪伴下，南極州阿蒙森海岸(Amundsen Coast)出發，沿著橫貫南極山脈中的新路線長途跋涉600公里，於37天穿越廣大南極大陸，越過還未被探勘過的堪薩斯冰川（Kansas Glacier），於澳洲時間11日抵達位於南極點的阿蒙森－史考特南極站（Amundsen-Scott South Pole Station）。

​赫瑪司特在接受《先驅報》衛星電訪時表示：「我還未相信自己能完成壯舉，這太特別了，但感覺很不真實。」​赫瑪司特也同時打破的幾項紀錄，包括成為最年輕不依靠補給和輔助抵達南極點的女性，同時也是來自澳洲的第一位女性。另外還寫下包括第一位經由新路線抵達的女性、第一位滑雪通過未知路線的女性、史上最年輕的「極地帽子戲法」挑戰等紀錄。