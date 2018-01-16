銷中食品須標「台灣區」才准入關　業者無奈

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）年關將近，中國內需食品大增，但根據《自由時報》報導，​台灣產品的出口廠商，只要印上「產地：中國台灣」均卡關，甚至被中國海關人員查封、銷毀，一定要標示「台灣區」或「中國台灣地區」才行。

《自由時報》引述經濟部國際貿易局副局長徐大衛15日受訪表示，業者只要標示「中華民國製造」、「中華民國台灣製造」或「台灣製造」都可出關。但業者卻說，大家都自己改標為「中國台灣區」，不改標別想做中國的生意。

小美冰淇淋、義格實業董事長呂明炎強調，只要想做中國生意，產品到對岸的邊境，就是要標示「中國台灣地區」。​但如此標示，台灣海關又不能放行，想做中國生意的台灣業者被夾在「兩岸中間」，非常無奈。

一位不願具名的業者私下說，中國市場大，只要有實力，大家都想分杯羹，但當地有邊境管制。過去兩岸情勢緩和，標示「中國台灣」仍可過關，但近來兩岸情勢緊張，有台灣業者沿用過去「中國台灣」標示，卻在中國海關被查封銷毀。

因此現在大家都自己改標為「中國台灣區」，但這樣的標示在台灣一旦被抓到，就得罰款。

《自由》引述民進黨立委李俊俋指出，中國最近「以經促統」、「以經逼統」的小動作不斷，不但逼迫國際廠牌不得將台灣列為國家， 也對「中國台灣區」的字眼斤斤計較，這些都無助於兩岸之間的往來。

李俊俋說，這些小動作只會將台灣越推越遠，更嚴重破壞台商生存的權利。政府必須嚴正面對此一發展，迅速研議保障台商的方式。