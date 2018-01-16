克流感副作用恐害人？ 美國再添一名疑似案例

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）克流感雖然能醫治流感，但引發的副作用可能會危害兒童和青少年的性命？美國德州一名6歲女童服用克流感（Tamiflu）藥物後，出現一連串燥動的精神異常行為。而根據外電報導，其實早在2007年，日本也傳出多起類似案例。

根據外電報導， 6歲女童的父母表示，女兒在服用克流感藥物後，開始出現幻覺、逃學和企圖自殘的行為，更可怕的是她曾試圖從住家二樓的窗戶跳下。

經醫師診斷，研判女童一連串精神異常的行為恐是克流感相當少見的副作用，罕見到發生機率少於1%。女童父母表示，如果他們能事先知道服藥後可能發生的副作用，他們也許會有不同選擇。

因此他們將自身情況投書媒體，以提醒大眾服用克流感前，務必清楚明白該藥物的副作用，同時，也去信告知美國FDA，希望此事件能喚起官方的警覺。

而時間回到2007年3月21日，當時日本官方就曾發出聲明提醒醫師，切勿開立克流感處方藥物給10-19歲的青少年，原因在於曾有15名青少年在服藥後竟從高樓一躍而下，有2名則是衝向行駛中的大卡車而身亡。當時醫師研判，可能是藥物副作用引起的幻覺，造成種種精神異常的行為。

2007年台灣也曾有一名17歲少年，疑似服用克流感後，出現幻覺、胡言亂語的症狀。因此醫師提醒家長，切勿讓服用該藥物的兒童和青少年獨處，住高樓者記得將門窗緊閉鎖好，並多留意患者的精神狀態，如有異常應盡速就醫。