中國麥當勞賭氣改名「金拱門」　意外創90億點閱行銷效果

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）麥當勞中國董事長張懿宸，昨(15)日在香港亞洲金融論壇上，透露了麥當勞中國改名「金拱門」的內幕。他表示：「麥當勞(中國)改名金拱門，本意根本不是行銷，只是一次隨性的更名，卻成為2017年互聯網(網路)最轟動的新聞事件之一。更名金拱門點擊量達到90億次，相當於每個中國人，人均看了六篇麥當勞更名金拱門的新聞。」

中國媒體報導，去年10月，麥當勞悄然更名「金拱門」，不料此事被部分網友發現，並在網路上迅速擴散，讓麥當勞在網路成為爆紅的話題，不少人以為這是一次刻意進行的行銷事件。

但張懿宸透露，「當時我想了一些別的名字，但是麥當勞美國總部不讓用，最後一氣之下就叫『金拱門』好了，沒想到這個更名竟然成為2017年互聯網最轟動的『網路行銷』事件。」張懿宸感歎。

此外麥當勞中國公司CEO張家茵，去年11月21日在接受澎湃新聞採訪時，對公司改名「金拱門」引發的熱潮解釋說，改名主要出於法律角度的需要，其造成的輿論熱度是公司沒有預料到的。她還稱，麥當勞中國公司沒有單獨上市的計畫。

​值得一提的是，麥當勞（中國）有限公司正式更名為金拱門（中國）有限公司，是在麥當勞中國被中資控股兩個月後，其各地分公司也正陸續更名。

但張家茵否認公司有行銷造勢動機，稱「完全沒想過會產生這樣的效果，我們也非常意外，本來想悄悄改掉」。

對於改名的原因，她解釋道，在特許經營市場，營業執照使用不同名字是國際慣例，所以從法律角度考慮，也需要改名。

至於為什麼要改成「金拱門」，張家茵表示，因為麥當勞標誌的設計，像兩道金色的拱門，公司內部就一直使用Golden Arches（直譯為「金色拱門」）這一暱稱。巴西的麥當勞公司註冊名也是葡萄牙語的「金色拱門」，所以中國公司決定改名時，就選用了中文翻譯的「金拱門」。