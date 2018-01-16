稱台灣為國家遭打壓　總統府：台灣毫無疑問是一個國家

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）連日來多家國際企業皆因網站、電子郵件裡將台灣列為國家，而遭到中國打壓，並且被迫更正與道歉，對此總統府發言人黃重諺昨（15）日表示，即使中國想將台灣在網路上去國化，台灣毫無疑問地就是一個國家。

自上周開始，中國媒體及網友便接二連三起底國外企業包括萬豪酒店集團（Marriott International）、達美航空（Delta Air Lines）、美敦力（Medtronic）、Zara，以及多家精品品牌與航空公司，原因是他們在網站上將台灣，甚至香港、澳門及西藏列為國家，中國當局隨即施壓，要求企業做出更正及發布致歉聲明。

首當其衝的是萬豪酒店，因為一封寄給會員的電子郵件中將台灣等列為國家而遭到中國官方調查，甚至勒令其網站及APP關閉一週。萬豪酒店至今已發布三次道歉聲明，其中一則還是其執行長的公開信。

對於中國此「獵巫」般的行為，黃重諺告訴《中國時報》記者，「毫無疑問地，我們就是一個國家。」台灣人對於民主自由的堅定信念，以及人民的友善、熱情和豐富多元，使得台灣始終是國際社會最足以信任、最受歡迎的好朋友，這一點，不是任何把台灣的名字從網路上消除的企圖所能夠改變。

黃重諺還引用論語指出『近者悅，遠者來，』事實上，作為大國，當中國打消這樣的念頭，也嘗試用理解、相互尊重的角度來看待台灣，看待與區域間各國的關係，不僅可以得到台灣國民真正的信賴與友誼，也會獲得國際社會的尊重。

大陸事務委員會（陸委會）也在12日發表聲明指出，台灣是主權國家，國際社會一致高度肯定台灣民主自由及人權法治等的成就與發展，中國任何片面的說法與做法，均無法改變此一客觀事實。