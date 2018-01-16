鴻海牽線　夏普攜手永齡農場攻生鮮平台　

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）美國蘋果（Apple Inc.）最大供應商之一的鴻海，董事長郭台銘個人投資的永齡農場與台灣夏普合作，首創「永齡先生&夏小姐」會員制生鮮平台，周一宣布上線，實現智慧家庭構想下一塊大拼圖。

夏普社長戴正吳周一親自站台，表示合作構想來自郭台銘，終極目標是要將夏普轉為一個完整生態供應鍊公司，從農場到餐桌，把永齡農場的生鮮食材透過夏普的硬體設備送上消費者餐桌，而鴻海集團的智慧物流能幫助實現這個夢想。

蘋果報導，永齡慈善教育基金會執行長劉宥彤表示，現在與夏普是合作的關係，未來不排除更深入合作，永齡與夏普攜手，優勢在於生鮮食材與硬體設備的整合性的服務，以及擁有鴻海集團供應鏈的配合。

劉宥彤說，永齡系列都是由郭董名字出資，新成立的永齡養生國際其角色為發揮永齡農場的投資價值，從食材、農業擴及到其他層面，不同於鴻海集團旗下M（樂養健）次集團著重要於保健、醫療，兩者之間將有其合作與互補的空間。

根據報導，目前「永齡先生&夏小姐」會員制生鮮平台的生鮮供應商，除了永齡農場，還包括其它知名本土品牌，包括無毒蝦、家香豬、媽媽魚、御牧牛、邱家兄弟、黑鑽雞。

加入會員的民眾，可取得由中醫師與營養師搭配組合的食材，再結合夏普智慧廚房家電食譜，就可在家輕鬆料理出一份健康美味的佳餚。

平台甫上線之初推出促銷活動，包括官網購買夏普智慧廚房家電，免費享最多26周的永齡鮮生食材箱等。

談到夏普近況，戴正吳看好各家面板廠積極推出8K面板，將帶動8K面板需求開始起飛，夏普將積極布局8K電視以及相關應用生態系，要當8K面板市場的霸主。