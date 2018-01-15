《石器小英雄》世界首映  艾迪瑞德曼、湯姆希德斯頓男神聚首

寒假強檔動畫電影《石器小英雄》（Early Man），台灣時間昨日（1/14）晚間在倫敦舉行世界首映，為本片擔綱配音的英國兩大男神艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）、湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston），以及《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）女主角之一的梅西威廉斯（Maisie Williams）也歡樂現身首映會場。只見首映會打造成原始森林風格，就連紅毯都換成一片綠意的綠地毯，現場擠滿粉絲讓氣氛HIGH到最高點。

相較充滿英倫紳士風格的湯姆希德斯頓，在《石器小英雄》為男主角「達哥」擔綱配音的35歲奧斯卡影帝艾迪瑞德曼，則穿著雙排扣外套與白色球鞋輕鬆現身，整個人看來年輕又有型，不愧其「全球最會穿衣服男星」封號。

艾迪瑞德曼在《石器小英雄》獻聲15歲熱血原始人「達哥」，而湯姆希德斯頓則是用獨特又爆笑的法國腔英語，詮釋片中唯一反派「努斯大佬」。兩人有多場爆笑對戲，勢必讓粉絲們大飽耳福。

(台灣英文新聞/ 黃慧瑜​ 臺北綜合報導)不過艾迪卻對此透露，兩人在錄音階段完全沒碰過面，反而是在這次的首映會上才有機會正式碰頭。尤其本片配音期長達兩年，也讓艾迪受益良多。他認為動畫配音可以讓演員更自由發揮，他進一步笑說：「配音表演可以擺脫在鏡頭前的限制，讓我覺得很有解放感！不過每次錄完音，我都發現自己呈現一種很奇怪的肢體模式。」

這部由《笑笑羊》（Shaun The Sheep）、《落跑雞》（Chicken Run）製作團隊「阿德曼動畫」（Aardman Animations）歷時八年打造，金獎導演與影帝共同獻聲的最新爆笑新作《石器小英雄》，即將與英國同步於1月26日在台灣闔家獻映。

本片劇情描述勇敢的山頂洞人達哥（艾迪瑞德曼配音）以及他天兵的族人們，一同在溪谷過著幸福美滿的生活。但隨著「青銅時代」的入侵，迫使他們離開家園。勇敢的達哥拒絕離開，並決定把部落的未來，賭在一場前所未聞的足球比賽上…。於是達哥開始對十位天兵原始人進行足球特訓，不過天兵踢到哪都是天兵，整場特訓就是特「遜」，直到他網羅青銅時代的足球迷古娜（梅西威廉斯配音）擔任教練，才讓災難開始有了轉變。即使邪惡的努斯大佬（湯姆希德斯頓配音）試圖從中破壞，卻也無法阻擋他們想要獲勝的決心。究竟這群原始人能否學會「相信自己」的真諦，並且團結一致將潛能推向無限，成功擊敗「青銅時代」呢？