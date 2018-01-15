寒流造成養殖漁業災損 富邦產險快速完成理賠

上週寒流影響全台，各地出現10度以下低溫，造成中南部養殖漁業損失嚴重。富邦產險去年推出的溫度參數養殖水產保險共計有18張保單，其中14張保單於此次寒流中達到理賠條件，富邦產險第一時間派員至現場慰問並協助保戶辦理理賠作業，今(15)日已全數完成理賠，理賠總金額約86萬元。

富邦產險表示，極端氣候造成天然災害頻率及強度增加，養殖漁業飽受豪雨、寒害等天然災害威脅，儘管政府已有現金救助、補助及低利貸款制度來彌補漁民損失，漁民仍需承擔災損，且需待專人至現場勘損。因此，富邦產險規劃溫度參數養殖水產保險，承保具高經濟價值的石斑魚，一旦氣溫連續10個小時低於攝氏10度，即啟動理賠流程，無須勘損，期能適度分散天災風險，減少漁民財產損失。

在上週寒流影響期間，富邦產險密切觀測各地區氣溫變化，並成立緊急應變小組啟動理賠機制，上週六(13日)立即指派專人逐一前往台南、嘉義及高屏地區現場慰問災民，進行關懷與協助提供理賠服務，協助保戶儘速進行災後復原，今(15)日已完成全數理賠作業，迅速填補漁民損失，展現保險穩定社會的功能。

面對與日俱增的天然災害風險衝擊，富邦產險提醒，農漁業者除加強災前準備降低損失外，亦可透過保險規劃移轉風險。若有保險規劃相關問題，歡迎直接撥打24小時免付費專線0800-009-888或至全台各據點，將由專人提供投保及理賠諮詢。