春節將至，年節前夕是家家戶戶除舊布新、添購新家電的熱門時機，中華電信將於2018年1月16日起，推出新年加碼「新春發久久方案」，月繳899元起，即享4G行動上網吃到飽、網內前10分鐘免費、精采Hami包多選一，以及「人氣家電六選一」限時優惠，多款市價超過萬元的家電選擇：LightAir PM2.5空氣清淨機、3M超濾淨型16坪空氣清淨機、Oster奶泡大師義式咖啡機、tokuyo玩美愛抖美腿機…等人氣家電，任選一項，0元帶回家。心動不如馬上行動，2018年1月16日起，快來中華電信各服務中心、中華電信數位門市申辦，活動期間只到2018年2月28日止！

中華電信表示，據觀察，客戶申辦門號搭配家電的需求比例持續攀升，近期季銷售成長率超過40%，顯示家電逐漸成為帶動銷售的新寵兒。中華電信看準家電方案漸受消費者青睞，適逢農曆年前民眾消費熱潮，推出限時「新春發久久方案」，加碼萬元家電0元帶回家，預期可帶動春節檔期申辦量成長約二成。

中華電信「新春發久久方案」，活動期間自2018年1月16日起至2018年2月28日止，申辦指定方案，只要月繳899元，立即享4G行動上網吃到飽、全國最大網網內前10分鐘免費、精采Hami包多選一優惠，還可享「人氣家電六選一」的超值好康，包含：LightAir PM2.5空氣清淨機、3M超濾淨型16坪空氣清淨機、tokuyo玩美愛抖美腿機、Oster奶泡大師義式咖啡機、義大利lagostina頂級不鏽鋼鍋具六件組、HITACHI 6公升自動適濕除濕機，嚴選多款人氣家電選擇，都是過年期間除舊佈新、享受生活的居家利器；另外，選擇月繳1,299元方案，家電選擇多更多，Neato Botvac D3 Wi-Fi掃地機器人、象印10人份IH豪熱沸騰微電腦電子鍋…等家電逸品，通通入列任挑選，讓客戶0元輕鬆帶回家，歡喜迎狗年，新年新氣象、好運到！