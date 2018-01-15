配合政府政策2018年災防告警訊息測試

中華電信響應政府政策，持續推動災害防救工作，將於2018年間陸續配合執行不定期災防告警訊息測試，傾力為全台民眾安全把關，107年首次災防告警訊息測試將於1月17日實施，藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，期間不會影響客戶服務使用。「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以盡量降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，也請收到測試訊息之客戶無須緊張。該預設關閉之「每月測試用訊息」頻道之開啟/關閉操作說明可參閱https://www.youtube.com/watch?v=L0SQIGu4mfo&t=1s，或洽各品牌手機業者客服專線https://www.ncc.gov.tw/chinese/news_detail.aspx?site_content_sn=3729&sn_f=35487
中華電信於107年度將持續配合政府政策，陸續實施不定期災防告警系統測試，以期讓災防主管機關未來監測到災害時，可透過此系統針對特定區域民眾發布告警訊息，讓民眾即時採取應變措施，發揮知災與避災之效用。詳細「4G災防告警細胞廣播訊息系統」內容，可參考國家通訊傳播委員會官網「災防告警服務專區」：http://www.ncc.gov.tw/chinese/gradation.aspx?site_content_sn=3725