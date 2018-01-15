生命勇者學子故事-新北市「擁夢飛翔13」新書發表會

新北市政府教育局《擁夢飛翔13》新書發表會於今( 15)日舉辦，記錄10位生命勇者學子，以堅定、樂觀來逆轉困境 ，通過命運的考驗，系列專書自93年起，至今典藏逾百位新北學子 熱愛生命、發光發熱的事蹟，提供青少年認同學習的楷模，勇敢面對 未來，以正向積極態度迎向挑戰，開創絢麗的人生。

新北市長朱立倫讚許10位傑出學子，憑著毅力、勇氣，克服他們先 天的障礙或後天遭遇的險阻；也祝福讀者在閱讀本書之餘能在心靈深 處搭一個希望，懷抱心中最美好的信念，探索自身的潛質與亮點，讓 夢想起飛！

今年入選《擁夢飛翔13-十位新北市勇者-點亮生命燦光》的新北 學子，包含2017總統教育獎獲獎者忠孝國中楊韻妮、2017總 統教育獎初審入選者鷺江國中吳宥葶、鼻頭國小王薇涵、時雨中學葛 亮辰等3位；教育部106年全國慈孝家庭楷模台北大學黃潔金；1 06年教育部奮發向上優秀學生獎李螢蓁；獲選為New Life天使的竹圍國小吳于嫣；優秀身心障礙學生新北高中陳君誌 、網溪國小哈妤嫻，書中的孩子們雖然各自經歷不同的艱辛，但都以 無比堅毅的信念跨越阻礙，完成夢想。

宥葶長期守護著昏迷未醒的父親，透過藝術重新彩繪命運，為父母與 妹妹們一起開展幸福的晴空。螢蓁自幼被診斷出多重障礙，但以堅毅 不拔的精神加以克服，響應公益捐髮活動，為癌童增添亮麗與自信。 總是面帶微笑的韻妮，雙親皆為緬甸華僑，十歲那年父親罹患食道癌 往生，肩負起「戶長」的身分，與母親盡己所能，熱心助人。

君誌罹患罕見的貝克型肌肉萎縮症，以過人的意志力克服痠疼參加大 提琴獨奏比賽贏得第一名。于家經歷許多生活的苦難仍努力學習，如 今讀台大社工系，希望未來能幫助更多人。個性樂觀積極的妤嫻，因 內耳絨毛基因變異造成聽力缺損，依然保有如陽光般的開朗性格。父 親因病離世的潔金，決心用知識來翻轉人生，實踐知識就是力量的理 想。薇涵自幼在阿嬤教養下成長，學會照顧自己，以樂觀的態度面對 挫折。出生後就唇顎裂的亮辰，各方面表現亮眼，課餘前往安寧病房 用悠揚的琴音撫慰人們的心靈。甜美笑容的于嫣，個頭雖小但熱愛運 動，克服生活上的不便，溫暖周遭所有的人。

新北市府希望藉由楷模青年的奮鬥故事，對現在學子有所感動與啟發 ，學習生命勇者面對生命挑戰、勇於克服逆境，擁夢飛翔的精神。

▲照片由新北市教育局提供。