富邦中國政策金融債ETF    1月16日開募

透過2017年7月3日債券通正式啟動，中國已明顯放出對外開放的訊號，有鑑於此，富邦投信認為投資人應搶先積極布局中國的債市，順勢推出富邦中國政策金融債ETF基金，於2018年1月16日起募集。由於外資投資中國債券的比率仍低，建議投資人可搶先布局中國政策金融債，以達分散風險、同時追求收益的目的。

富邦中國政策金融債ETF追蹤指數為彭博巴克萊中國政策金融債指數，富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文表示，由於中國政策金融債發行人信用評級與中國國家主權信用評級相同，但相較之下，過去中國政策金融債擁有較高的殖利率、流動性良好、交易量大，投資人傾向將中國政策金融債視為交易標的，而國債則為長期投資配置。因此，中國政策金融債的殖利率上下波動幅度多大於中國國債。展望2018年，若債市情緒好轉，中國政策金融債與中國國債的利差有機會大幅收斂，因此投資中國政策金融債所得到的報酬將有機會高過中國國債。

廖崇文進一步指出，中國發債量已達全球第三大，中國經濟成長率高，國家透過發債方式完成基礎建設等，持續刺激經濟發展。即使發債量大，但相較其他國家，中國流通在外的債券佔GDP比重僅87%，遠低於美國的211%、日本338%等。然而近年中國債市加速成長，總估值已達65兆人民幣，高於中國股市規模。預計2020年，發債量與買盤推動，市場估值再追上GDP規模，發展趨勢銳不可當。

此外，截至2016年底，外資參與中國債市的程度依然微不足道，約佔中國主權債市場3.93%，遠低於日本10.3%及美國43%，甚至一些新興市場。伴隨著中國債市持續開放，外資參與中國境內債市仍然有巨大增長空間。加上1月中國將再啟動定向降準，過去定向降準時期，債市表現優，而去年開通的債券通有助境外資金流入中國境內，均有利債市後市發展，在外資投資中國債券的比率仍低的情況下，廖崇文建議投資人可搶先布局中國政策金融債。

廖崇文強調，由國家出資成立的中國政策性銀行，隸屬於中國國務院領導，其所發行之債券，信用評級與中國國家主權信用評級相同，佔銀行間市場交易量比重高達60%，流動性佳，且與同年期中國國債殖利率之利差達35~100 bps，具利差優勢，故富邦中國政策金融債券ETF，可說是錢進中國高品質債券的投資利器。

▲資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：2017.12.20。註1：上述主要國家信用評等係採用標準普爾之外幣主權債務長期信用評級，中國政策金融債信評採標準普爾之長期本國發行人信用評級。註2：中國政策金融債殖利率係以彭博巴克萊中國政策金融債指數最大權重發行人中國國家開發銀行發行之五年期債券殖利率為例。上述資料僅供參考，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效不代表未來績效之保證，投資人應自行判斷投資標的、投資風險，承擔投資損益結果，不應將本資料內容引為投資之唯一依據。