臺灣期貨交易所與白俄羅斯商品交易所簽署MOU

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）臺灣期貨交易所(期交所)與白俄羅斯商品交易所(Belarusian Universal Commodity Exchange, BUCE)於今（15）日完成合作暨資訊交換備忘錄(MOU)之簽署，未來雙方將在促進兩國市場發展的目標下，基於互惠互利原則，共同尋求雙邊合作機會及強化彼此合作關係。

期交所劉董事長連煜表示︰「隨著全球各國金融環境國際化加速之際，交易所間亦藉由合作，開發新的市場及擴大客群。本公司與白俄羅斯商品交易所簽署MOU，是雙方建立長久合作關係的第一步，同時也為彼此提供更多成長發展的機會。過去20年間，期交所推出了許多成功的商品，整體交易量亦屢創新高，我們很樂意與白俄羅斯商品交易所分享這些寶貴的經驗以發揮合作效益。我深信，藉由資訊互換、資源共享及持續的交流，並攜手合作開發新商機，對雙方交易所未來的發展將有極大助益。」

白俄羅斯商品交易所董事長Mr. Arkadiy Salikov則表示：「東亞是一個重要的市場且在全球經濟上有演舉足輕重的地位，開發該市場需要強而有力的策略夥伴。臺灣期貨交易所在期貨市場經營發展上的豐富經驗有目共睹，與臺灣期貨交易所採取策略合作可以使我們更能掌握東亞市場脈動，並進而能在該地區立足。在雙方攜手合作之下，除可激發彼此的潛能，更可突出本身的優勢，無疑將是一個雙贏的局面。簽署MOU將只是兩交易所未來合作開展的序曲，更令人期待的是未來雙方將會有更多更深入的合作機會。」

期交所成立於1997年，為臺灣唯一之衍生性商品交易所，以股價指數類衍生性商品見長，近年來交易量屢創新高，除陸續推出國際指數期貨與匯率類商品外，並持續深化國際合作，為亞太地區之領先交易所。而白俄羅斯商品交易所成立於2004年，為該國唯一的商品交易所，上市包括木材、農產品及金屬類商品，未來並計劃發展相關期貨商品。二交易所藉由合作，將可汲取彼此優勢，協助二市場更進一步發展，可望在全球化浪潮下，攜手並進，共創商機。