知識等同貨幣  6大技巧掌握知識資本

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）要如何學習正確知識而成為有價值的報酬？美媒Quartz撰寫六大技巧讓你能迅速理解如何學習知識。

1.在對的時間辨認出有價值的知識

知識所蘊含的價值並非停滯不變，他人如何看待並運用這項知識，以及它多稀有都可能影響到知識的價值。隨著新知識逐漸成熟、並形塑一項產業，總是缺乏擁有適當技術的人才，這時那些人就能獲得高報酬與利潤；而當越來越多人投入這項知識的汲取，平均報酬就會因而下降。

2.快速學習並精通知識

機會之門是迅速且短暫的，遇見機會時要能立刻抓住，亦即要能學習新知。而最有效的方法就是利用現有知識幫助吸收新知，如此就能更快進入不同領域。

3.向他人展現你所擁有知識的價值

擁有相同技術的人或許會因他們如何展示自己的能力、如何說服他人相信，而獲得不同報酬與薪水，這就稱為「加乘技能」，足以說服他人相信，你所擁有的能力是特殊且有價值的。

4.將知識轉換為金錢或其他成果

將知識轉換為其他價值的方式很多，最常見的就是利用自己的專業技能找到一份薪水合宜的工作、升遷、創業，或是做為顧問販賣自己的專業，成為心靈導師而建立名聲等。

5.學習如何將金融投資的概念運用在學習上，以獲得最大收益

我們每個人都需要擁有合適的線上課程、文憑等幫我們在有限預算內達到目標。要能找到適當的學習組合，就必須將金融概念運用在知識投資上，如投資收益、風險管理、報酬率、保值、分散投資等。

6.好好掌握「學習如何學習」的能力

若能確實掌握「如何學習」的能力，就能提升我們花在學習上每一小時的價值，這取決於我們的知識能隨時間多快速的累積。例如一個人每周閱讀一本書，與一個人10天閱讀一本書，整年下來兩人就會有30%的閱讀量差距。

如果連世界上最忙碌的CEO都能每天挪出時間、督促自己閱讀與學習，一般人還有什麼藉口呢？即使在通勤、午餐時間都能花個15分鐘閱讀，一年下來也累積了100小時，這雖然是困難的目標，卻並非做不到，而若能達到這個很少人完成的目標，就能在未來獲得更多意想不到的報酬。

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