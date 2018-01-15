立法院長蘇嘉全拜會菲律賓政界高層　強化國會交流

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立法院長蘇嘉全率團訪問菲律賓，會晤菲國政界高層人士，強化國會交流互訪，闡述「新南向政策」，增進台菲關係。他也出席台商活動，與僑胞餐敘。



應菲律賓台商總會邀請，蘇嘉全偕立法委員吳焜裕、鍾佳濱、外貿協會副董事長莊碩漢及多位企業界領袖，13日抵菲訪問，當晚會晤2名前副總統、菲律賓眾議院副議長、參議院與眾議院領袖。



中央社報導，雙方就台菲關切事項，包括雙邊關係、新南向政策、經貿、投資、馬拉韋市（Marawi）重建、共同打擊犯罪、反毒、國會互訪交流及免簽證等議題交換意見，氣氛友好熱絡。



蘇嘉全表示，台灣與菲國長期以來關係密切友好，兩國地理位置接近，有許多共通點，包括類似歷史經驗、 南島文化、民主自由價值觀、開放社會及媒體自由等。



他介紹，總統蔡英文推動的新南向政策高度重視菲律賓，菲國是台灣拓展與東協國家合作的門戶及主要貿易夥伴，新南向政策以人為本，以提升人民間往來交流為核心。



蘇嘉全向菲方政界高層說，他深切感受到菲國活力及人民的友善，菲國近年來經濟表現亮麗，有充沛的人力及資源，台灣則有人才、資金及技術，期待台菲未來進一步強化雙邊實質友好關係， 共創雙贏。



他呼籲菲國掌握現今台菲緊密合作的黃金時機，支持新南向政策，擴大未來雙方基於互惠互利的合作交流，對區域發展作出實質貢獻。



位於菲國南部的馬拉韋市，去年在反恐戰事中受到重創，亟待重建。蘇嘉全強調，台灣將結合民間力量，以捐米、興建組合屋、以工代賑、提供人道關懷及醫療等實質方式，協助居民回歸正常生活，具體實踐新南向政策，提升台菲人民間交流與相互瞭解。



蘇嘉全一行14日中午出席第37、38屆菲律賓台商總會總會長暨幹部交接儀式，晚上還將到菲律賓台商總會名譽總會長謝世英寓所，與僑胞餐敘。

在菲律賓台商總會總會長暨幹部交接活動上，他闡釋了「新南向政策」、政府施政成果與改革方向以及台菲關係的現況與願景。

圖為蘇嘉全14日在台商總會交接活動中致詞。中央社

中央社引述蘇嘉全致詞時表示，民進黨現已完全執政，也要完全負責，因此推動一連串改革，包括國會透明化、黨產條例、年金改革和勞基法修法等，雖然會損及部分人士的利益，但最終目的是讓台灣能夠正常化、永續經營。



蘇嘉全說：「這個階段是痛苦的，這個選擇是困難的，但是蔡英文總統選擇要進行體質的改變…國家政策無法百分之百讓所有人滿意，但蔡總統願意承受部分人民的不諒解。」



在台菲關係方面，蘇嘉全說，最近數年雙方陸續完成「漁業執法合作協定」、「司法互助協定」、「警政合作協定」 及「投資保障協定」等多項重要協定，雙邊關係快速升溫。



他指出，在「新南向政策」下，台灣自去年11月已開始對菲實施免簽，2017年菲國觀光客赴台預期將創歷史新高，估計接近30萬人，今後台灣還將全面強化與菲在各領域的合作交流。



蘇嘉全讚揚菲律賓台商總會多年來積極促進台菲全面交流，對台菲經貿關係及國民外交的推進貢獻良多，尤其是支持政府配合代表處，於去年9月間在馬尼拉舉辦東協規模最大、參觀人數最多的「台灣形象展」。



他並指出，台菲命運休戚與共，期許未來菲律賓台商總會扮演更積極的角色，致力提升兩國人民間交流與相互瞭解，使菲人更瞭解美麗寶島的人文風情、美食，激起赴台旅遊的興趣，讓未來雙邊交流更密切。



蘇嘉全此行成果豐碩，不僅有助團結及凝聚僑界向心力，從而支持政府，也對提升菲國各界瞭解台灣政府施政成果及「新南向政策」殊具效益，圓滿達成出訪的預期目標。