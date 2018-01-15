歷史博物館展出陳坤一書法展

(台灣英文新聞/ 黃慧瑜​ 臺北綜合報導)為使書法藝術傳承文化內涵並融入現代生活，國立歷史博物館特別舉辦「陳坤一書法展」，展出約80組件作品，從本次展出的作品中，可以看見藝術家多年用心深究的成果，除了提供民眾欣賞書法的機會，也可從中瞭解書法的文化意涵。

陳坤一先生1944年出生於新竹縣橫山鄉的淳樸農家，曾祖父陳成業為塾師，曾在竹東地區設帳授業。新竹師範畢業後，曾在家鄉豐鄉國校及大肚國小任教，其後參加高等考試及格，轉任公務人員，曾任職台北市政府人事處，考選部，後調行政院文化建設委員會服務，先後擔任專門委員副處長、處長、參事等職。

除了從小接受父親陳義河啟蒙，陳坤一還曾跟隨王北岳、陳其銓、李猷、吳平諸先生學習書畫篆刻與詩文，並不時向王壯為、董開章諸前輩請益問學。作品曾獲全國美展第一名、中央公務人員書法展第一名。亦擔任中山文藝獎、全國美展、臺灣省美展及各縣市地方美展評審委員多年，其書法篆刻甚受國人重視。

其書法表現溫文儒雅的氣質，能從古帖中獲取養分轉成自身的風格，小字遠追鍾繇，並得虞世南楷書氣質，點畫蘊藉，足堪細品；其大字書法受于右任影響，草書轉折仍見北碑雄強力度。除了臨古之外，猶能關照當下，以筆墨敘說對社會的觀感，作品出入古今，別有心意。整體而言，不刻意於線條的剛猛勁利，也不特意使用顛宕結字，體現一種寬博渾樸的恢弘氣度。