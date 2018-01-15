(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導) 日本民調結果顯示，百分之54民衆反對修憲。

日本知名通訊社《共同通信社》公佈其在本（1）月13日和14日實施的全國民調結果，指出反對在安倍政府下進行修憲的民衆，達百分之54.8，比上個月高出百分之6.2。而贊成的民衆則有百分之33。另外，前首相小泉純一郎主張的「立刻停止所有核電厰」，則得到百分之49民衆支持，而反對的民衆有百分之42.6。而內閣支持率則比上個月增加百分之2.5，來到百分之49.7。

在國防議題上，反對將自衛隊明文寫入憲法第九條的民衆，高達百分之52.7，遠超過反對的民衆，百分之35.5。最後，民調顯示，有百分之41.7的民衆，支持日本政府引進遠距離巡航導彈，但反對民衆與之勢均力敵，來到百分之46.7。

安倍成功的經濟、外交政策，是民衆支持政府的最大原因。自民黨政務調查會會長岸田文雄在去年底，曾對記者表示，自民黨重回執政黨的這五年，經濟有明顯成長，且就業狀況和工資均有顯著改善。而在外交方面，日本在國際社會上的存在感也不斷升高，高度評價自家內閣的執政成績。

不過，安倍仍然面對不少問題，例如目前大部分的公司，仍然把多出來的收入，變成保留盈餘，囤積在公司戶頭，而不是拿出來給員工加薪，或者是加碼投資。另外，由於少子化導致的人手不足，使很多中小企業撐不下去而倒閉，恐會讓日本失去中小企業帶來的創新和活力。這些都是等著安倍解決的難題。

日共同社公佈民調 54%反對安倍修憲

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