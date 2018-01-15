〈時評〉中國有紅線  台灣呢？

據報導，跨國的萬豪酒店集團在有獎問卷調查中，將香港、台灣、澳門及西藏列為「國家」，遭中國當局下令關閉中文官網、中文版APP一周以作懲處，萬豪為此三度道歉。

達美航空中文網頁將台灣、西藏並列國家選項，被中國當局約談後，達美航空官網在亞太地區的選項中，台灣、泰國、日本仍赫然在列，另外還有「瓷器」的選項，卻不見「中國」的蹤跡；把China當「瓷器」而非「中國」，達美航空是在開美式幽默，還是因無心之過會更激怒中國，令人好奇後續如何發展。

或謂，中國看到在中國營生的外籍航空公司、企業集團把台灣列為國家，就跳腳指名要求道歉、整頓、改革，中國瘋狂了嗎？答案是：沒有！沒有！！沒有！！！

號稱有5千年歷史的中國，歷代領土時大時小，甭說不同朝代領土互異了，就是同一朝代，領土也變更來、變更去的，台灣納入中國版圖前後就短短的211年，釣魚台、南海更甭說了，即便歷史事實如此，中國仍然要睜眼瞎說台灣、釣魚台、南海自古以來屬於中國，這樣的中國，不是瘋了，而是無聊、無賴、阿Q！

台灣，有無可否認的國際困境，外籍航空公司、企業集團就是一個個向中國人民幣低頭，台灣能施力的地方也是有限。但是，君子愛財、取之有道，連擔心中共勢力滲透校園的德州大學奧斯汀分校（ University of Texas in Austin ，簡稱 UT ）都懂得拒絕接受由中國政協副主席董建華擔任主席的香港「中美交流基金會」的捐款了，台灣一些產品銷往中國的食品業者卻是只要有錢賺，連將產地標示為「中國台灣」的荒唐透頂行徑都做得出來，現在中國還加碼畫出紅線，要求相關廠商要將產地標示為「台灣區」或「中國台灣地區」才放行，蔡英文政府如果一無紅線，對產品原產地印上「中國台灣」、「台灣區」或「中國台灣地區」的台灣廠商選擇睜一隻眼、閉一隻眼，那吾人忍不住要問：這樣的廠商，出售的是產品、商品，還是台灣的主權與國格？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）