〈時評〉中國反分裂風潮 轉移內政外交焦點

中國最近掀起一波反分裂風潮，許多企業遭到直接點名， 這是中共一貫的手法和技倆，因為每當中國內政出現問題， 或是外交陷入挑戰，就會企圖轉移焦點，而反分裂就是一種手法。



萬豪酒店是最先是遭檢舉的公司，被控在網路行銷時，將台灣、 西藏、香港、和澳門都列為「國家」，儘管萬豪公開道歉， 但仍然遭到正式立案調查。



後來，又有網友爆料，指達美航空、ZARA、美敦力中國， 也都發生類似情況。整起事件，愈演愈烈， 像陸媒澎湃新聞再點名24家外國航空公司，在官網註冊頁上， 存在將香港、澳門、台灣與中國並列顯示。



此外，新華社旗下的新華國際頭條微信公眾號，也點名寶格麗（ Bvlgari）、香奈兒（Chanel）和梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）等知名精品中文網站，竟把台灣、香港列為國家。



從網友爆料，到官媒幫忙點名，甚至立案正式調查， 以及中共黨媒人民日報發表評論，批評被點名的外企「 存有愚蠢的政治傲慢」；一步又一步， 均代表中國是計畫性形塑這一波反分裂的風潮。



事實上，早在前年11月11日，在北京舉辦的孫中山紀念大會上， 中國領導人習近平已提出反分裂的「六個任何」：「 絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、 把任何一塊中國領土從中國分裂出去。」



這段談話旨在強調反分裂的重要性，到了去年九月， 中共解放軍建軍節紀念活動上，習近平才又再度重申這些原則， 但都並未有太大動作。一般認為， 只是在回應民進黨和蔡英文總統的兩岸談話。



反倒是這陣子，反分裂法在中國成為重點工作， 對象卻不是原本的民進黨政府，而是一些國際企業。這些大動作， 背後是意味著中國對權力的不安。



以內政來說，北京最近展開清理低端人口、拆除違建、 媒改氣治霧霾等行動，引起民眾上街示威，迫使政府當局暫停行動， 此外，包括澳大利亞、紐西蘭、加拿大等國， 都指控中國干預他國內政，加上美國指控中國暗助北韓等， 中國在整個內政外交上，正面臨具大的危機與挑戰。



而中國祭出反分裂的作為，目的是要透過殺雞儆猴的方式， 讓各國重視中國的主權代表與象徵，同時，更是統一戰線， 讓中國人民有新的抗爭對象，將矛頭對準鼓吹反分裂的任何人士， 以達到轉移焦點的實質目標。

（作者李平華，資深媒體人）