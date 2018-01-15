中華郵政「綠能物流」成軍　2023郵差全面改騎電動機車

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中華郵政導入1627輛電動機車，今（15)日上午9：50舉辦車隊成軍誓師大會，綠能機車一字排開，相當壯觀。

《聯合報》報導，中華郵政去年導入電動車，去年第一階段的1000輛電動機車為租用、5年合約每輛14.8萬元，另購買627輛每輛10.35萬，今年再買600輛，以便比較租與購的成效。

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已租購的1627輛電動機車在台北市部分區段與澎湖本島啟用，將再配送至新北、桃、高、宜等地區。增購600輛配發至台中、台南市及新竹縣(市)等投遞單位。

報導稱112年(2023年)全面汰換8,946輛汽油機車完成後，每年可減少碳排放量約7.5座大安森林公園面積的林地、所產生的二氧化碳吸附量。

《聯合報》指出，行政院擬定空氣汙染防制行動方案，交通部長賀陳旦表示不是剛好「恭逢其盛」，綠能物流本來就是中華郵政的管理方向，他還說應要思考「共享」，讓郵務機車更聰明的被利用。

上午交通部政務次長、代理中華郵政公司董事長王國材（著西裝者）與郵務士一同宣示推動綠能環保的決心。​中央社

中華郵政董事長王國材則指出，希望其他的國民營機構能響應，對燃油機車適當減量或改成電動機車。郵政作業管理科科長陳樂明表示，市區投遞一天約20公里，目前電池續航力約40公里足夠，未來要等廠商開發續航力更高的電池，才能符合全台灣的投遞需求。短時間在需要爬坡力的山區、投遞距離長的郊區，仍使用現在的油車。

報導也引述大安郵局魏姓郵務士表示，換騎電動機車1個多月以來，感受最深的是，到車貨架取郵件的時候，不必再吸後方的廢氣，其他好處包括在小巷內停停走走時，不必每次重新打離合器、換檔，車子也非常安靜。他說很久以前的電動車科技還不成熟，若不等耗盡就充電，電池很快就壞了，現在他們下班前就讓車子充電。

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