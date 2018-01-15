(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)南韓政府日前宣佈將關閉比特幣交易所，引起年輕族群巨大反彈。

《日本經濟新聞》報導，事情的起源，是南韓法務部部長在11日的發言。他表示，政府正在準備禁止虛擬貨幣交易所的法律，更直接説明該法的目的，就是關閉交易所。

南韓政府去（2017）年12月，才宣佈虛擬貨幣的交易，必須透過實名登記的戶頭進行。南韓《中央日報》報導，當時南韓官員直接表示，管制比特幣的原因在於「將比特幣的副作用壓到最小，並且減少投機客投機」。

官員強調，不會把比特幣交易視作金融交易。如果將比特幣交易視為金融交易，則必定會衍生很多問題，因此除了不允許比特幣交易制度外，也不會容忍比特幣的期權交易，表示不會認可任何比特幣現貨或期權交易中心的存在，並強調比特幣是一種充滿副作用的東西，態度十分強硬。

而南韓政府之後，也開始稽查交易所的納稅情況。因此投資客判斷，政府恐怕是來真的。

面對南韓對比特幣日益不友善的態度，大量年輕民衆湧入青瓦台（南韓總統府）網站國民情願專欄留言，反對政府的法案，為比特幣請命。受到這波留言「海嘯」，政府也不得不在12日出面澄清，關閉交易所尚未成爲正式的政策。

《日本經濟新聞》分析，年輕族群之所以會如此憤怒，主要是因爲南韓社會的貧富不均。

首爾市中心充斥價格超過10億韓元，折合台幣約3000萬的不動產。在不動產飆漲前買房的「長輩」因此受惠，身價越來越高，但是買房對年輕人來説，卻越來越高不可攀，恐只能租一輩子的房子。在這樣失去希望的年輕族群的眼中，比特幣無疑是僅存的翻身機會。

而這些年輕人，正好是文在寅總統，最大的支持來源，也導致他面臨政策的兩難：若放任比特幣發展，則當泡沫破裂、或是北韓駭客入侵時，南韓社會可能會面臨重大危機；但若禁止比特幣，則有傷自己的支持率。

比特幣禁不禁？ 文在寅政府面臨兩難

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紅框内是為比特幣請命的留言（圖片來源：青瓦台網站國民情願專欄）