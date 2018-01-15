不玩機海戰術了HTC旗艦機 U12最新渲染圖曝光

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）新的一年剛開始，HTC 發表新款智慧型手機U11+ 沒多久後，現在又有關於新手機的消息。HTC今年的旗艦產品U12除了日前被外媒曝光了渲染圖，近日又有更新的消息被放出，知名Twitter爆料達人稍早前在網上曝光了HTC U12的渲染圖，在圖片細節中透露了不少珍貴資訊。

爆料達人之一的/LEAKS (@Slashleaks)在Twitter上分享了手機週邊廠商曝光的HTC U12帶保護殼的渲染圖。從外觀設計上來看，HTC U12採用了額頭和下巴縮窄的全面屏造型，屏佔比很高；屏幕應該為18：9的比例，解析度可能為4K，並做了圓角處理，使整體觀感更為協調；手機額頭左側分佈著兩顆前置攝像頭，很可能是為實現自拍人像虛化效果服務的；手機下巴中間放置了一顆腰圓Home鍵，相比後置指紋在操作上會更方便些。

在機身背部，HTC 12把雙攝像頭放在了左上角，在戴了保護殼的狀態下來看，凸起程度不是很明顯。從圖片上來看，這款手機保留了耳機孔，對喜歡聽歌的用戶是一大福音。

此前，HTC 智慧型手機暨穿戴裝置事業群台灣區業務行銷總經理陳柏諭曾對外表示，2018年HTC手機產品的定位會更為明確，會推出的新機數量不是重點，但至少會有4~5款。在放棄機海戰術之後，代表每一款新機對於HTC而言都更加具有重要性。