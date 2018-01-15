台灣高鐵2018春節加開411班車　1/17凌晨開放購票

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）今(2018)年春節共有6天假期，台灣高鐵為服務旅客返鄉團圓及年節旅遊需求，自2月13日（二）至2月21日（三）規劃為期9天的春節疏運，加開411班次列車。

台灣高鐵發布新聞稿指出，旅客可自1月17日（三）凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。

台灣高鐵2018年春節疏運期間，加開411班次列車（南下222班、北上189班），總計9天提供1609班次列車的旅運服務(詳情如下表)。

由於春節期間人潮眾多，高鐵公司請旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車。同時建議內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可就近多加利用三鐵共構且為南下列車起點之高鐵南港站搭車，以節省寶貴時間。

台灣高鐵春節疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，共規劃554班次列車適用「早鳥優惠」，佔疏運期間總班次34%，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠（春節疏運期間早鳥適用車次表）

此外，疏運期間亦規劃277班次列車適用「大學生優惠」。（春節疏運期間大學生優惠適用車次表）

而為了配合2018台灣燈會在嘉義之「搶先看燈會」各項活動，高鐵公司自2月16日（初一）起至2月21日止，總計提供650班次列車停靠嘉義站，歡迎旅客多加利用。此外也將配合賞燈人潮，於春節疏運後持續規劃加開列車，服務賞燈旅客，加開資訊將另行公布。

2018 春節疏運期間營運及優惠服務說明如下：

一、自由座服務：疏運期間各車次列車將依旅運狀況，提供3至5節自由座服務，持悠遊聯名卡、一卡通聯名卡（皆需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站。

二、定期票及回數票：春節疏運期間仍可使用搭乘，優惠期效含2月15日至2月20日國定假日期間者，台灣高鐵將自2月21日（含）起自動展延對應之天數。

三、其他優惠：

適用：春節疏運期間大學生優惠、早鳥優惠及標準車廂信用卡優惠。

不適用：商務車廂升等、平日離峰、25人以上大型團體及校外教學等專案。