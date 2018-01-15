斯里蘭卡解除女性不得買酒令   遭總統推翻

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）在斯里蘭卡財政部長解除婦女買酒禁令的數天後，斯里蘭卡總統重新頒布這項已實施長達40年的禁令。

英國《衛報》報導，斯里蘭卡有一項自1979年頒布的命令，禁止全國商店販售各式酒類給女性，上周財政部長Mangala Samaraweera才解除這項禁令，但數天後，斯里蘭卡總統Maithripala Sirisena於14日卻表示已下令財政部長撤回這項決定。

總統辦公室表示，「從15日開始，部長的決定將被廢止」，亦即將恢復過去40年來的禁令；對此，政府並未解釋原因。

Samaraweera解除這項禁令的用意在於撼動斯里蘭卡法律內關於性別歧視的法案，部長發言人Ali Hassen表示，「這想法主要希望保障性別平等。」

Samaraweera解禁的其他爭議性措施還包括，允許酒吧與夜店延長營業時間、開放女性在酒吧和釀酒廠工作。總統對這些解禁政策的態度目前仍不明確。

但讓婦女也能買酒的決定，立刻在這個以佛教為主體、擁有2,100萬人口的國家引發動盪，斯里蘭卡民間團體「全國消費者權利保護運動」指責財政部長鼓勵飲酒風氣，要求總統立刻介入、恢復禁令。

一位財政部官員告訴《法新社》，1979年禁止婦女買酒的禁令是為了平息當時保守佛教徒階級的不滿。

此外，斯里蘭卡的酒商至今仍被禁止販售烈酒給警察或身穿制服的軍人。Samaraweera認為，抑制斯里蘭卡販售酒類的對象，只會更鼓勵烈酒銷售的黑市現象，剝奪了國家依此所需要的大筆利潤。

斯里蘭卡在去(2017)年11月的預算中，強加了烈酒高昂的稅率，但大幅降低葡萄酒與啤酒的關稅。